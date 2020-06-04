Жители Улан-Удэ страдают от беспорядка в системе общественного транспорта

Когда наведут порядок с маршрутками, разбирался «Номер один»





В час пик в нашем городе страдают все – пассажиры в переполненных маршрутках и автомобилисты в пробках. И перегруженность главных улиц Улан-Удэ автотранспортом заставляет чиновников искать пути выхода из ситуации. Облегчить трафик на ключевых магистралях бурятской столицы можно за счет сокращения многочисленных частных автобусов. Когда наведут порядок с маршрутками, узнавал «Номер один».

Количество частных перевозчиков в Улан-Удэ падает – причиной тому не только пандемия и снижение пассажиропотока. Если в 2017 году в городе было 1720 машин, то к началу этого года их стало уже 1415, а к маю и вовсе 1290.- До введения ограничительных мероприятий выход транспорта в будни составлял 1050 единиц. В настоящее время - 579 единиц. Для перевозок пассажиров реестром предусмотрено: четыре трамвайных, 42 постоянных автобусных и 14 сезонных садово-дачных маршрутов, - сообщили в комитете по транспорту.По словам Юрия Ткачева, это напрямую связано не только с пандемией и снижением пассажиропотока, но и с ужесточением требований к регулярным перевозкам.При этом остались проблемы с дорожными условиями в некоторых отдаленных микрорайонах. Как итог пострадал ряд маршрутов, таких как № 28, 42, 64, по ним перевозки прекратились. По остальным фиксируется нехватка подвижного состава. Для решения возникших проблем менялись схемы маршрутов. В частности, № 56, 100 - в мкр. Стеклозавод, № 57 - в мкр. Шишковка.- Установлен маршрут № 27 «1-й участок ст. Дивизионная - мкр. Светлый». Маршрут № 11 переведен из сезонного в круглогодичный режим работы, чем были сняты вопросы по обслуживанию Богородского острова и острова Комсомольский. Продолжается практика укороченных рейсов в пиковые часы на ряде направлений - 100-е кварталы, Верхнюю Березовку, СНТ «Урожай» - Заречный», СНТ «Восход» - Восточный, СНТ «Судостроитель» - Поселье, СНТ «Черемушки» - Левый Берег, 1-й участок - ст. Дивизионная, Аршан и перераспределение подвижного состава между маршрутами, - докладывают в комитете.О том, что в городе несбалансированность маршрутной сети, знает не понаслышке каждый горожанин. Как решить транспортные проблемы города, об этом мы спросили у экспертов. Руководитель «Транспортной лаборатории ИРНИТУ» Алексей Левашов отметил, что Улан-Удэ нужна новая транспортная модель.- Это инструмент решения, куда двигаться и как развивать город. Либо мы сбалансируем и отдаем приоритет общественному транспорту и велосипедистам, или стараемся для частных автомобилистов.По словам эксперта, современная маршрутная сеть делится на основные маршруты и подводящие: «Есть основной каркас магистральных маршрутов, не дублирующих друг друга. Между ними нужно сделать удобные пересадки, которых должно быть минимум. Они ходят с высоким интервалом - в три-пять минут. И подводящие маршруты - с интервалом в 20-30 минут. Подвозят жителей с окраин к магистральным маршрутам».Чтобы планировать транспортную схему, нужно сделать оценку транспортного спроса и создать транспортную модель. А для этого необходимо исследование пассажиропотока, в том числе методом опроса жителей. Процесс небыстрый и займет почти год.- Нельзя сделать для всех маршруты без пересадки, но их нужно минимизировать. Пересадка для части людей все равно будет, но необходимо создать экономию времени, - подчеркнул эксперт.Алексей Левашов добавил, что маршрутная сеть – это единый механизм и нельзя поменять ситуацию на одном маршруте. Нужно готовить население или поэтапно вводить новую транспортную схему.- Формула – есть места, где можно получить быстрый эффект. Например, перекрестки плохо проектируются. На многих участках есть запас, при небольшой реконструкции получить увеличение пропускной способности. Например, сделать приоритет для общественного транспорта, сделать островки безопасности для пешеходов, - предложил специалист по транспортной логистике.Последний раз пассажиропоток вычислял в 2014 году Санкт-Петербургский НИПИ территориального развития и транспортной инфраструктуры. Но с тех пор количество личного транспорта значительно выросло, многие жители уезжают из республики, а отдаленные районы продолжают расти и активно застраиваться. Поэтому эти данные быстро устаревают. Как такового плана расчета нет, но, судя по последним годам, пассажиропоток рассчитывается каждые шесть лет.Следующий запланирован на 2020 год, его стоимость – 10 млн рублей. Однако из-за пандемии исследования пока отложили.В прошлые годы перед очередным повышением цен улан-удэнцам обещали комфортные условия и в целом улучшение качества перевозок. Однако на деле оказалось, что с каждым годом услуги в этой сфере становились только хуже – жалобы на те или иные маршруты приходят на горячую линию по вопросам транспортного обслуживания населения (тел. 45-45-53) с завидным постоянством. Ежегодно отрабатывается чуть более 3000 сообщений. Треть жалоб - на нарушение регулярности движения транспорта, каждый пятый пишет обращение на поведение водителя, еще столько же – на состояние салона.Помимо этого, перевозчиков можно назвать злостными неплательщиками налогов. В УФНС раскрыли общую сумму налогов и страховых взносов, уплаченную организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров на городских маршрутах Улан-Удэ. В 2018 году в бюджет города поступил 31 млн рублей, а в 2019 году – 29,5 млн. Учитывая, что в прошлом году частных автобусов курсировало по городу около 1 700, а муниципальных 109 (из них 59 трамваев), разница поступлений колоссальна. Всего 1 млн из 31 млн пришел от «частников».- В этом году вступает в силу административная ответственность за неприменение контрольно-кассовой техники в общественном транспорте. С помощью данного рычага предполагается решить вопрос прозрачности деятельности перевозчиков. Пока терминалами для безналичной оплаты оснащены все трамваи, автобусы МУП «Городские маршруты» и лишь 345 автобусов частных перевозчиков, - отметили в комитете по транспорту.Самый острый вопрос, возникающий при обсуждении маршрутной сети города, это цена за проезд. Еще полгода назад перевозчики направили в администрацию Улан-Удэ документы с предложением поднять стоимость проезда в маршрутных автобусах, ссылаясь на рост цен на ГСМ и покупку нового оборудования.До этого тариф менялся в 2013 и 2016 годах. В 2013 году стоимость подскочила с 15 до 17 рублей – перевозчики обосновывали повышение необходимостью замены «Истан» на новые, сертифицированные автобусы. В 2016-м вновь рост – с 17 до 20 рублей – на этот раз маршрутчики заявили, что себестоимость перевозки одного пассажира значительно возросла. Тогда же они говорили о необходимости установки автоинформаторов и видеорегистраторов. Основные составляющие при расчете тарифа - топливо, оплата труда, смазочные и эксплуатационные материалы, износ, ремонт шин, техническое обслуживание.Еще одной новинкой должно стать введение системы ГЛОНАСС, тахографов и онлайн-касс.- Пока никто не закупает оборудование, которое должно будет применяться. А организации не вправе выпускать водителей без него, потому что штрафные санкции очень большие, – пояснил ранее председатель профсоюза работников автотранспорта Бурятии Игорь Сластин.Власти, в свою очередь, заявляют, что пытаются снизить нагрузку на перевозчиков. Они договорились с производителями тахографов, установок системы ГЛОНАСС и кассовых аппаратов о предоставлении рассрочки. Но самое главное тут – тариф. Решается вопрос, повышать его или нет. «Маршрутчики» уже передали свои расчеты в комитет экономического развития. Они предлагают повысить стоимость проезда до 28 рублей – это экономически обоснованный тариф при минимальной загрузке.- Комитет экономического развития пока по своей методике посчитал. Получилось чуть выше 24 рублей, – сообщил тогда председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.Рядовые водители жалуются, что траты только растут, в отличие от тарифа за проезд.- У нас нет материальной возможности приобрести все это недешевое оборудование. Эти системы «тянут» на 100 тыс. рублей. Где взять такие деньги? У нас и так каждый месяц уходит около 57 тыс. рублей на взносы, ежедневное посещение врачей, путевки, топливо, которое постоянно дорожает. И это в лучшем случае, если не придется тратиться на ремонт авто. Дайте людям кредиты под малые проценты, понизьте налоги, и частники сами заполнят вакуум нехватки автобусов в Бурятии, причем новыми, - поделился водитель одного из маршрутов Иван Николайчук.Обратную точку зрения приводят пассажиры, готовые принять повышение цены за проезд только вместе с ростом качества услуги.- Согласна платить 25 рублей за проезд, а у меня трое детей в школу ездят на маршрутке. Но где люди едут по местам, а не как селедка в бочке с водителем, постоянно говорящим по рации или телефону; где летом не потеешь, как в сауне, а зимой не мерзнешь, как на улице; чтобы окна незамерзшие. Ну и, конечно же, в чистой и не бренчащей, как ведро с гайками, - отвечает горожанка Ольга Будаева.Фото: «Номер один»