В Бурятии начнут строительство 33 ФАПов и трех врачебных амбулаторий

Контракт на поставку и монтаж модульных зданий выиграла фирма «Каркас» из Иркутска



В Бурятии начнут строительство взамен аварийных 33 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и трех врачебных амбулаторий для сел с численностью населения от 100 до 2000 человек, сообщили в минздраве республики.



Строительство стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». На строительство объектов выделено 186 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 50 миллионов рублей из республиканского.



ФАПы обновятся в Баунтовском, Бичурском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Курумканском, Джидинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском, Тункинском и Мухоршибирском районах, среди них одна врачебная амбулатория в поселке Жемчуг Тункинского района. За счет средств республиканского бюджета две врачебные амбулатории будут построены в Гусиноозерске.



Министерство здравоохранения республики провело аукцион в электронной форме на поставку и монтаж модульных зданий с начальной максимальной ценой контракта – 210,4 миллиона рублей. Победителем аукциона объявлено ООО «Каркас» (Иркутск). Заключение контракта состоялось 29 мая на сумму чуть более 185 миллионов рублей. Поставка модельных зданий состоится в течение 90 дней от даты заключения контракта.



Строительство ФАПов и врачебных амбулаторий относится к категории модульных зданий, которые отвечают нормам пожарной безопасности и соответствуют требованиям, предписанным строительными и санитарными нормами и правилами. Дополнительным плюсом является мобильность – модульное здание можно легко перевезти на другое место. Блоки позволяют собирать здания любой конфигурации. При необходимости постройку можно расширить, добавив новый модуль.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

