ВСЖД в мае потеряла более трети пассажиров

Пассажирооборот магистрали в мае сократился 68% по сравнением с маем 2019 года







В мае нынешнего года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги, по оперативным данным, отправлено около 749 тысяч пассажиров, что на 34,4 % меньше количества пассажиров, перевезенных за мае прошлого года, сообщила пресс-служба ВСЖД.



В поездах дальнего следования отправлено более 66,4 тысячи пассажиров (минус 71,2 %). В пригородном сообщении - свыше 682,3 тысячи пассажиров (минус 25,1 %).



Пассажирооборот в мае нынешнего года составил 79,4 миллиона пассажиро-километров, что на 68,1 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот сократился на 36,7 %, в дальнем следовании – на 73,2 %.





Всего за январь – май 2020 года отправлено около 4 млн пассажиров (минус 17,3 % к январю – маю 2019 года). Пассажирооборот на ВСЖД с начала 2020 года снизился на 30 % к уровню прошлого года и составил около 814,7 миллиона пассажиро-километров.



Основная причина ситуации – карантин и ограничения, связанные с пандемией коронавируса.



Фото: old-visual.rzd.ru



