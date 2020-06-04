Минприроды России оказалось в роли унтер-офицерской вдовы

Его чиновница, давая указания властям Бурятии, забыла, что ее ведомство погрязло в бюрократии



Проблемы с ликвидацией 11 свалок в Тункинском нацональном парке, а также с реконструкцией площадки накопления ТКО, расположенной на ООПТ, которая до сих пор не оборудована в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, «возникли по вине субъекта, поэтому и решены должны быть в кратчайшие сроки силами региональных властей». Об этом заявила замминистра природы России Елена Панова.



Заявление прозвучало на очередном селекторном совещании по вопросу обращения с отходами на особо охраняемых природных территориях в ходе доклада директора «Национального парка «Тункинский» Алдара Доржиева, сообщает пресс-служба федерального ведомства.



Судя по всему, его новое руководство плохо осведомлено о ситуации вокруг Тункинского нацпарка и его проблемах. Свалки в парке на самом деле ликвидируются, но для этого мусор с них приходится вывозить в Иркутскую область. Вывоз тонны отходов до нее стоит 1 тысячу рублей. До Улан-Удэ еще дальше, следовательно, дороже. Минприроды Бурятии пытается решить проблему, включая крупные свалки в государственный реестр накопленного ущерба, чтобы получить федеральное финансирование. Однако решение вопроса затягивается.



Между тем, границы Тункинского нацпарка, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов, и Тункинского района совпадают. В силу этого на территории муниципалитета нельзя строить мусорные полигоны и другие объекты «мусорной» инфраструктуры. Ведь это одновременно территория национального парка! Однако давно назревшая проблема вывода границ населенных пунктов из границ национального парка (с компенсацией ему земель за счет территорий Окинского и Закаменского районов) много лет не может решиться из-за бюрократического волокиты... самого же министерства природных ресурсов России.







«Мы собрались делать дело для людей. Там люди живут! И при этом они не могут купить участок, построить дом, мы не можем строить детские сады, школы, объекты инфраструктуры. Я надеюсь, что после сегодняшнего совещания, мы быстро решим этот вопрос. Особо охраняемые природные территории требуют особой защиты и охраны, но при этом люди не должны страдать от пробелов в законодательстве. Надо исключать населенные пункты, увеличивать границу ООПТ и закрывать эту тему. Год провозились! Почему за год ничего не сделано?» - обратился полпред президента в ДФО к представителю федерального минприроды РФ - замминистра Мураду Керимову.



Юрий Трутнев обязал доложить председателю правительства РФ о том, что министром природных ресурсов не выполнено поручение в рамках исполнения указа президента с предложением принять меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным сотрудникам в ранге не ниже заместителя министра. Кроме того, полпред отвел месяц на окончательное решение проблемы.



Заметим, в течение года с момента получения прямого поручения о выведении населенных пунктов за пределы Тункинского национального парка правительство Бурятии занимается подготовкой документов. Проект постановления правительства РФ, предполагающий внесение изменений в действующее федеральное законодательство, разработан, рассказал полпреду глава Бурятии Алексей Цыденов. На проект получены положительные заключения всех заинтересованных ведомств, в том числе Генпрокуратуры прокуратуры РФ, решение остается за федеральным министерством природных ресурсов.



Так что, замминистра природы России Елена Панова, решившая показать свою строгость, на самом деле выступила в роли унтер-офицерской вдовы, которая на этот раз высекла не только сама себя, но заодно и свое ведомство.



Месяц, отведенный вице-премьером правительства России на решение ключевой проблемы Тунки, уже прошел. А где же решение?



Фото: «Номер один»

Проблемы с ликвидацией 11 свалок в Тункинском нацональном парке, а также с реконструкцией площадки накопления ТКО, расположенной на ООПТ, которая до сих пор не оборудована в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, «возникли по вине субъекта, поэтому и решены должны быть в кратчайшие сроки силами региональных властей». Об этом заявила замминистра природы России Елена Панова.Заявление прозвучало на очередном селекторном совещании по вопросу обращения с отходами на особо охраняемых природных территориях в ходе доклада директора «Национального парка «Тункинский» Алдара Доржиева, сообщает пресс-служба федерального ведомства.Судя по всему, его новое руководство плохо осведомлено о ситуации вокруг Тункинского нацпарка и его проблемах. Свалки в парке на самом деле ликвидируются, но для этого мусор с них приходится вывозить в Иркутскую область. Вывоз тонны отходов до нее стоит 1 тысячу рублей. До Улан-Удэ еще дальше, следовательно, дороже. Минприроды Бурятии пытается решить проблему, включая крупные свалки в государственный реестр накопленного ущерба, чтобы получить федеральное финансирование. Однако решение вопроса затягивается. Как рассказывал «Номер один» , мусор уже лежит на 40 гектарах Тункинской долины.Между тем, границы Тункинского нацпарка, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов, и Тункинского района совпадают. В силу этого на территории муниципалитета нельзя строить мусорные полигоны и другие объекты «мусорной» инфраструктуры. Ведь это одновременно территория национального парка! Однако давно назревшая проблема вывода границ населенных пунктов из границ национального парка (с компенсацией ему земель за счет территорий Окинского и Закаменского районов) много лет не может решиться из-за бюрократического волокиты... самого же министерства природных ресурсов России. Как сообщал «Номер один» , в марте нынешнего года полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев подверг резкой критике минприродных ресурсов РФ за неисполнение поручения президента России о выведении населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения из границ Тункинского национального парка. Критика прозвучала в ходе совещания по экономическому и социальному развитию Бурятии.«Мы собрались делать дело для людей. Там люди живут! И при этом они не могут купить участок, построить дом, мы не можем строить детские сады, школы, объекты инфраструктуры. Я надеюсь, что после сегодняшнего совещания, мы быстро решим этот вопрос. Особо охраняемые природные территории требуют особой защиты и охраны, но при этом люди не должны страдать от пробелов в законодательстве. Надо исключать населенные пункты, увеличивать границу ООПТ и закрывать эту тему. Год провозились! Почему за год ничего не сделано?» - обратился полпред президента в ДФО к представителю федерального минприроды РФ - замминистра Мураду Керимову.Юрий Трутнев обязал доложить председателю правительства РФ о том, что министром природных ресурсов не выполнено поручение в рамках исполнения указа президента с предложением принять меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным сотрудникам в ранге не ниже заместителя министра. Кроме того, полпред отвел месяц на окончательное решение проблемы.Заметим, в течение года с момента получения прямого поручения о выведении населенных пунктов за пределы Тункинского национального парка правительство Бурятии занимается подготовкой документов. Проект постановления правительства РФ, предполагающий внесение изменений в действующее федеральное законодательство, разработан, рассказал полпреду глава Бурятии Алексей Цыденов. На проект получены положительные заключения всех заинтересованных ведомств, в том числе Генпрокуратуры прокуратуры РФ, решение остается за федеральным министерством природных ресурсов.Так что, замминистра природы России Елена Панова, решившая показать свою строгость, на самом деле выступила в роли унтер-офицерской вдовы, которая на этот раз высекла не только сама себя, но заодно и свое ведомство.Месяц, отведенный вице-премьером правительства России на решение ключевой проблемы Тунки, уже прошел. А где же решение?Фото: «Номер один»