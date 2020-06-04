Минприроды России оказалось в роли унтер-офицерской вдовы

Его чиновница, давая указания властям Бурятии, забыла, что ее ведомство погрязло в бюрократии
Проблемы с ликвидацией 11 свалок в Тункинском нацональном парке, а также с реконструкцией площадки накопления ТКО, расположенной на ООПТ, которая до сих пор не оборудована в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, «возникли по вине субъекта, поэтому и решены должны быть в кратчайшие сроки силами региональных властей». Об этом заявила замминистра природы России Елена Панова.
Заявление прозвучало на очередном селекторном совещании по вопросу обращения с отходами на особо охраняемых природных территориях в ходе доклада директора «Национального парка «Тункинский» Алдара Доржиева, сообщает пресс-служба федерального ведомства.
Судя по всему, его новое руководство плохо осведомлено о ситуации вокруг Тункинского нацпарка и его проблемах. Свалки в парке на самом деле ликвидируются, но для этого мусор с них приходится вывозить в Иркутскую область. Вывоз тонны отходов до нее стоит 1 тысячу рублей. До Улан-Удэ еще дальше, следовательно, дороже. Минприроды Бурятии пытается решить проблему, включая крупные свалки в государственный реестр накопленного ущерба, чтобы получить федеральное финансирование. Однако решение вопроса затягивается. Как рассказывал «Номер один», мусор уже лежит на 40 гектарах Тункинской долины.
Между тем, границы Тункинского нацпарка, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов, и Тункинского района совпадают. В силу этого на территории муниципалитета нельзя строить мусорные полигоны и другие объекты «мусорной» инфраструктуры. Ведь это одновременно территория национального парка! Однако давно назревшая проблема вывода границ населенных пунктов из границ национального парка (с компенсацией ему земель за счет территорий Окинского и Закаменского районов) много лет не может решиться из-за бюрократического волокиты... самого же министерства природных ресурсов России.
Как сообщал «Номер один», в марте нынешнего года полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев подверг резкой критике минприродных ресурсов РФ за неисполнение поручения президента России о выведении населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения из границ Тункинского национального парка. Критика прозвучала в ходе совещания по экономическому и социальному развитию Бурятии.
«Мы собрались делать дело для людей. Там люди живут! И при этом они не могут купить участок, построить дом, мы не можем строить детские сады, школы, объекты инфраструктуры. Я надеюсь, что после сегодняшнего совещания, мы быстро решим этот вопрос. Особо охраняемые природные территории требуют особой защиты и охраны, но при этом люди не должны страдать от пробелов в законодательстве. Надо исключать населенные пункты, увеличивать границу ООПТ и закрывать эту тему. Год провозились! Почему за год ничего не сделано?» - обратился полпред президента в ДФО к представителю федерального минприроды РФ - замминистра Мураду Керимову.
Юрий Трутнев обязал доложить председателю правительства РФ о том, что министром природных ресурсов не выполнено поручение в рамках исполнения указа президента с предложением принять меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным сотрудникам в ранге не ниже заместителя министра. Кроме того, полпред отвел месяц на окончательное решение проблемы.
Заметим, в течение года с момента получения прямого поручения о выведении населенных пунктов за пределы Тункинского национального парка правительство Бурятии занимается подготовкой документов. Проект постановления правительства РФ, предполагающий внесение изменений в действующее федеральное законодательство, разработан, рассказал полпреду глава Бурятии Алексей Цыденов. На проект получены положительные заключения всех заинтересованных ведомств, в том числе Генпрокуратуры прокуратуры РФ, решение остается за федеральным министерством природных ресурсов.
Так что, замминистра природы России Елена Панова, решившая показать свою строгость, на самом деле выступила в роли унтер-офицерской вдовы, которая на этот раз высекла не только сама себя, но заодно и свое ведомство.
Месяц, отведенный вице-премьером правительства России на решение ключевой проблемы Тунки, уже прошел. А где же решение?
Фото: «Номер один»
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