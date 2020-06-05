В Бурятии бизнесмену в разгар пандемии отключили воду

О причинах отключения ему никто не сообщил





В прокуратуру Бурятии обратился бизнесмен с жалобой на действия ресурсоснабжающей организации. В апреле этого года коммунальщики прекратили подачу воды в его магазин в селе Ильинка Прибайкальского района. О причинах отключения и сроках возобновления водоснабжения индивидуального предпринимателя не уведомили.

«Отключение воды препятствовало торговле товарами первой необходимости в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. По результатам прокурорского вмешательства водоснабжение восстановлено, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: pixabay.com