05.06.2020
В Бурятии работники лесхоза получили зарплату благодаря социальной сети

В Бурятии работники лесхоза получили зарплату благодаря социальной сети

На их жалобу во «Вконтакте» обратила внимание прокуратура

Прокуратура Кижингинского района выявила нарушения трудового законодательства в автономном учреждении «Кижингинский лесхоз». 48 работниками учреждения не выплатили зарплату за апрель 2020 года, общая сумма долга составила 860 тыс. рублей.

Нарушение было выявлено в ходе мониторинга социальной сети «Вконтакте», отметили в надзорном ведомстве.

Прокурор района внес работодателю представление и объявил предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Также в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Республике Бурятия.

На данный момент задолженность по зарплате перед работниками лесхоза погашена.

Фото: «Номер один»

долги по зарплате
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