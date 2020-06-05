В Бурятии работники лесхоза получили зарплату благодаря социальной сети

На их жалобу во «Вконтакте» обратила внимание прокуратура
Прокуратура Кижингинского района выявила нарушения трудового законодательства в автономном учреждении «Кижингинский лесхоз». 48 работниками учреждения не выплатили зарплату за апрель 2020 года, общая сумма долга составила 860 тыс. рублей.
Нарушение было выявлено в ходе мониторинга социальной сети «Вконтакте», отметили в надзорном ведомстве.
Прокурор района внес работодателю представление и объявил предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Также в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Республике Бурятия.
На данный момент задолженность по зарплате перед работниками лесхоза погашена.
Фото: «Номер один»
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