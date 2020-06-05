В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 перешло за отметку 1700

В республике скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом - 43-летняя женщина



В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 1733. Это на 52 больше, чем было в четверг. Из них в Улан-Удэ – 939 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1031 человек, умерли 11 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Накануне умерла 43-летняя пациентка находившаяся на лечении в стационаре по ул. Солнечная, д. 4а, с 21 мая. Из них в отделении реанимации 7 суток, на ИВЛ – 4 суток. У пациентки имелась терминальная хроническая почечная недостаточность, в течение 9 лет находилась на заместительной почечной терапии методом гемодиализа.



Из 52 новых случаев COVID-19: 15 человек – прибывшие из регионов РФ, три человека – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, восемь человек из домашних очагов, шесть человек – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19



Круг контактных лиц составляет 1384.человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 476 больных, из них 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. Один человек находится – в стационаре города Зима Иркутской области. На амбулаторном лечении - 214 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (двое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится пять человек, на ИВЛ больных нет.



В семи обсерваторах находится 259 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1974 человека, с нарастающим итогом – 106 439 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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