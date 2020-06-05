В Бурятии дети от 3 до 7 лет получили 21 млн рублей

От жителей принято более 24 тысяч заявлений



На ежемесячные выплаты имеют право семьи со среднедушевым доходом меньше регионального прожиточного минимума. Пособие назначается на каждого ребенка в семье. Его размер составляет 6032,5 рублей на одного ребенка - это половина «детского» прожиточного минимума в республике.

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Для того чтобы получить выплату, достаточно заполнить заявление на портале госуслуг, указать адрес постоянной регистрации или адрес регистрации по месту пребывания. Полный перечень членов семьи, сведения об иных доходах и способ получения выплаты.

Если такой возможности нет, то нужно обратиться по предварительной записи в МФЦ, либо отделы социальной защиты населения по месту жительства. Для назначения выплаты от граждан требуется минимум сведений, вся необходимая информация запрашивается отделами в рамках межведомственного взаимодействия.

На рассмотрение каждого заявления уходит до 20 рабочих дней.

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«Сегодня 4 июня производится зачисление денежных средств на счета 469 семей на 607 детей на общую сумму около 21 млн. рублей, - отметила первый заместитель министра социальной защиты населения Анастасия Меринова.





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