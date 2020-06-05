В Бурятии разгорается скандал вокруг аборигенного скота

Ученый обвиняет главу буддийской церкви в присвоении бюджетных денег на проект восстановления генофонда
Глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев присвоил: идею восстановления генофонда аборигенного бурятского крупного рогатого скота (АБКРС), 70 миллионов бюджетных рублей, выделенных на эти цели, и все поголовье - 388 голов - этой породы скота, которое удалось собрать бурятским ученым.
Такие претензии к Пандито Хамбо ламе предъявила группа ученых и специалистов, которые более двух лет плотно работали над выделением финансирования проекта восстановления генофонда АБКРС и создания на его основе новой мясной породы скота. Суть претензий изложил на своей странице в Facebook известный бурятский ученый, старший научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук Булат Лхасаранов.
Из его публикации следует, что ученые с «большим трудом убедили в необходимости финансирования проекта» руководство Бурятии, в котором имелись противники идеи. После она была изложена полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. Причем, в необходимости выделения денег на восстановление бурятских коров его убедил Хамбо лама Дамба Аюшеев. «В этом его большая заслуга», - признает Булат Лхасаранов. В итоге в прошлом году правительство Бурятии перечислило 70 миллионов рублей Буддийской традиционной Сангхе РФ.
По словам ученого, это было сделано из-за того, что инициаторы проекта не хотели иметь партнерских отношений с Бурятской государственной сельхозакадемией или БурНИИХС, имея негативный опыт в этом плане. Своего юрлица у них не было, а счет религиозной организации подходил. Особенно, в силу того, что Дамба Аюшеев поддерживал начинание. «Мне стоило больших усилий убедить правительство и главу Бурятии в том, что это архиважное дело надо доверить надежному человеку - Хамбо ламе Дамбе Аюшееву. Искренне думал, что он порядочный, совестливый, честный человек, а оказалось совсем не так. К большому своему сожалению, я жестоко ошибся», - пишет кандидат биологических наук.
Научные сотрудники не стали бы возражать и против нынешней ситуации, «если бы твердо знали, что у Хамбо ламы есть специальные знания по генетике, селекции, биологии, зоотехнии, экологии, экономике для работы с редчайшими, исчезающими видами, породами животных. Но то, что он, как «в чужой монастырь со своим уставом» входит проект восстановления АБКРС, полностью погубит с трудом начатое дело на корню, безвозвратно».
На предложение работать совместно глава Буддийской традиционной Сангхи России наотрез отказался и уже начал распоряжаться скотом по своему усмотрению, констатируют авторы письма, которые «вынуждены поставить в известность общественность о положении дел».
Как сообщал «Номер один», в Бурятии начали работу по созданию генофондного хозяйства аборигенного бурятского скота. Сотрудники Госплемслужбы совместно с известным селекционером Бурятии, инициатором завоза аборигенного бурятского скота (АБКРС) из Монголии, Булатом Лхасарановым посетили Кяхтинский район.
«Перед нами стоит задача совместно с Булатом Лхасарановым провести работу по созданию условий для увеличения поголовья аборигенного бурятского скота в регионе. Мы будем закреплять быков производителей по фермерским хозяйствам. Такая работа уже началась в Кяхтинском, Мухоршибирском, Джидинском, Еравнинском районах», - рассказал руководитель госплемслужбы Баяр Минжуров.
Он подчеркнул, что сегодня для этого уже созданы необходимые условия: племенная служба оснащена лабораторией имунно-генетической экспертизы, что в дальнейшем пригодится в работе по восстановлению генофонда. Также ведомство располагает передвижной лабораторией репродукции сельскохозяйственных животных.
Перед наукой стоит задача - восстановить генофонд аборигенного бурятского скота и на этой основе создать новую отечественную, мясную породу скота.
«Ценность аборигенной заключается в генофонде. Этот скот «учился» жить в суровых условиях Сибири на протяжении многих тысячелетий. Эта особенность стойко передается из поколения в поколение. Наша задача сегодня продолжить работу с АБКРС. В Бурятии сейчас около 200 голов этого скота. Мы должны довести до 1000 голов коров», - отметил тогда Булат Лхасаранов.
На основе генофонда АБКРС предлагается создать новую отечественную мясную породу крупного рогатого скота. По словам ученых, коровы создаваемой породы будут отличаться высокими продуктивными качествами при максимальной приспособленности к условиям забайкальского климата.
Отметим, что этот проект и ранее сопровождался серией скандалов, связанных с его финансированием. В частности, с тратой бюджетных денег на закуп аборигенного скота в Монголии.
А в феврале прошлого года на Комитете по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Бурятии подвергалось резкой критике выделение денег Буддийской Сангхе на племенную работу.
«Продуктивность аборигенного скота является крайне низкой, его разведение экономически неэффективно, - подчеркнул тогда депутат, кандидат экономических наук Галсан Дареев. - Для гибридизации не надо везти из Монголии 1000 голов, достаточно несколько быков-производителей или искусственное осеменение. К тому же не нравится политическая подоплека. А именно то, что идет сращивание функций государства и церкви».
Похоже, что именно последняя проблема и стала причиной новых проблем. Вопрос о том, каким неведомым путем Хамбо лама оказался главным зоотехником республики, общественность задавала неоднократно. Однако власти предпочитали делать вид, что ничего странного не происходит. Увы, произошло, ведь 70 миллионов бюджетных рублей - сумма серьезная. Особенно сейчас, когда приходится затыкать дыры казны, пробитые коронавирусом.
Фото: минсельхоз Бурятии
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