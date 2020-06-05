Интернет-канал «Россия заповедная» начинает работу на YouTube

Росзаповедцентр запускает телепроект в День эколога и Всемирный день окружающей среды



В День эколога и Всемирный день окружающей среды сегодня, 5 июня, на платформе YouTube начинает работу интернет-канал «Россия заповедная», посвященный деятельности российских особо охраняемых природных территорий. Проект инициирован информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела минприроды России и учреждениями, управляющими ООПТ федерального значения.



Формат канала предусматривает прямые эфиры специалистов с места проведения научных исследований, интервью с экспертами и исследователями в области заповедного дела, а также заранее записанные сюжеты, ролики и фильмы, сообщили в «Заповедном Подлеморье», объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника.



Откроет сегодня работу канала прямой эфир из старейшего российского заповедника, в 2017 году отметившего столетие со дня образования. «Баргузинский заповедник. История и современность» - тема первой видеотрансляции. Вести ее будет начальник отдела науки федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Подлеморье», доктор биологических наук, орнитолог Александр Ананин, который более 35 лет жизни посвятил изучению и сохранению уникальной байкальской природы.



Баргузинский заповедник сыграл особую роль в становлении заповедной науки. На его территории отрабатывались подходы и методы ведения научных исследований и мониторинга на ООПТ, в последующем применявшиеся и в других заповедниках. Накопленные систематические данные о состоянии природных комплексов охраняемой природной территории охватывают период более 80 лет, что уникально в мировом масштабе. Беспрецедентна история восстановления баргузинского соболя на базе заповедника.



Как все было, и чем живет заповедная наука сейчас, смотрите в первом эфире канала «Заповедная Россия» по ссылке В День эколога и Всемирный день окружающей среды сегодня, 5 июня, на платформе YouTube начинает работу интернет-канал «Россия заповедная», посвященный деятельности российских особо охраняемых природных территорий. Проект инициирован информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела минприроды России и учреждениями, управляющими ООПТ федерального значения.Формат канала предусматривает прямые эфиры специалистов с места проведения научных исследований, интервью с экспертами и исследователями в области заповедного дела, а также заранее записанные сюжеты, ролики и фильмы, сообщили в «Заповедном Подлеморье», объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника.Откроет сегодня работу канала прямой эфир из старейшего российского заповедника, в 2017 году отметившего столетие со дня образования. «Баргузинский заповедник. История и современность» - тема первой видеотрансляции. Вести ее будет начальник отдела науки федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Подлеморье», доктор биологических наук, орнитолог Александр Ананин, который более 35 лет жизни посвятил изучению и сохранению уникальной байкальской природы.Баргузинский заповедник сыграл особую роль в становлении заповедной науки. На его территории отрабатывались подходы и методы ведения научных исследований и мониторинга на ООПТ, в последующем применявшиеся и в других заповедниках. Накопленные систематические данные о состоянии природных комплексов охраняемой природной территории охватывают период более 80 лет, что уникально в мировом масштабе. Беспрецедентна история восстановления баргузинского соболя на базе заповедника.Как все было, и чем живет заповедная наука сейчас, смотрите в первом эфире канала «Заповедная Россия» по ссылке https://youtu.be/lFZnv7o2Byk .



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru

Фото: zapovednoe-podlemorye.ru