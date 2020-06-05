Экспорт из Бурятии в первом квартале года упал на 21,1%

При этом экспортные поставки продовольственных товаров и сырья выросли на 28,4%

В Бурятии в первом квартале текущего года отмечено снижение объема экспорта на 21,1% до 199,0 миллионов долларов. На это повлияло уменьшение объема поставок машиностроительной продукции на 14,2%, а также падение цены на уголь на 23,4%,сообщает минэкономики республики.Вместе с тем, в Бурятии есть позитивная динамика. Экспорт продовольственных товаров и сырья составил 4,5 миллиона долларов, увеличившись на 28,4% по сравнению с прошлым годом. На 5,6% выросли поставки картона, составив 5,8 миллиона долларов. Отмечено увеличение экспорта каменного угля до 2 миллионов тонн, что на 17,4% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года.Экспортные поставки первом квартале текущего года велись в 24 страны дальнего зарубежья и СНГ (на уровне аналогичного периода 2019 года). Основные торговые партнеры Бурятии: Китай (28,1%); Нигер (24,0%); Япония (12,2%); Республика Корея (11,6%); Тайвань (6,4%).Фото: pixabay.com