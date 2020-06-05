Более 5,6 тысячи предпринимателей Бурятии получили «зарплатные» субсидии

За апрель им начислено 196 миллионов рублей на 16 тысяч работников



В Бурятии управление Федеральной налоговой службы за апрель начислило 196 миллионов рублей безвозмездных «зарплатных» субсидий 5 689 налогоплательщикам на 16 162 работника, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Заявление в налоговую службу на выплату за май нужно подать с 1 июня до 1 июля 2020 года.



Прямая безвозмездная финансовая поддержка на сохранение занятости и оплаты труда работников в размере 12130 рублей на одного сотрудника в месяц в апреле и мае 2020 года введена по поручению президента России. Получить выплату могут организации и ИП, относящихся к пострадавшим от пандемии отраслям. В Бурятии таких предприятие более 8 тысяч.



«Сразу надо сказать, что при обработке заявлений человеческий фактор исключен. Заявления на предмет соответствия условиям представления субсидии проверяет налоговый автомат, и решение о выделении субсидии или отказе принимается автоматически. Поэтому, как правило, причиной отказа является то, что заявитель не подпадает под какое-то условие получения субсидии», - отмечают в республиканском УФНС.



Напомним, что предприниматели из этой категории могут получить в налоговой службе в 2020 году отсрочку (рассрочку) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.



Фото: egov-buryatia.ru



