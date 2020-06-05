В Бурятии можно надаивать более 5 тысяч килограммов молока на корову

Это доказало хозяйство «Рубин» из Кабанского района, заняв первое место среди сельхозпредприятий

С показателем 5088 килограммов надоя молока на одну фуражную корову комплекс «Рубин» из Кабанского района занял первое среди сельхозпредприятий Бурятии по итогам прошлого года.Это рекордные показатели по республике и в целом по Дальневосточному федеральному округу, сообщила пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.Хозяйство «Рубин» из Кабанского района не только производит молоко, но и перерабатывает его. Из качественного экологически – безопасного сырья получаются сметана, творог, молоко, пастеризованная и другая продукция.Александр Никонов - уроженец села Закалтус. Он, как и его отец, сначала был механизатором, затем управляющим отделением совхоза «Байкальский». В дальнейшем был избран председателем кооператива села Колесово. Когда наступили трудные времена, начал заниматься заготовкой и переработкой леса. Тяга к земле, любовь к сельскому хозяйству сыграли решающую роль. Успешный организатор производства в 2010 году начал заниматься развитием сельскохозяйственного предприятия. Тогда ферма в селе Большое Колесово находилась в заброшенном состоянии, не было коров, не выплачивалась заработная плата.Возрождение животноводства началось с того, как Александр Никонов приобрел крупный рогатый скот герефордской породы из Хакасии. Сегодня предприятие «Рубин» - это 197 лошадей и 1369 крупного рогатого скота, из них маточного поголовья 512, молочных - 279 голов. Валовой надой молока за 2019 год на предприятии составил 1 389 тонн. А надой на одну фуражную корову 5088 кг. Хозяйств с такими показателями в республике больше нет. Это рекордные показатели по республике и в целом по Дальневосточному федеральному округу. Напомним, даже в советское время чествовали фермы и доярок, где надой на фуражную корову достигал 3 тысяч килограммов, а 3500-3800 – считались рекордом.Добиться такого показателя «Рубину» удалось благодаря укреплению кормовой базы и внимательному отношению к самому поголовью. Например, коллектив механизаторов хозяйства все делал для своевременного посева в 2019 году зерновых и кормовых культур семенами высших репродукций. Кстати, зерновые культуры на площади 940 гектаров были размещены на полях с соблюдением агротехнологических норм, в том числе с применением минеральных и органических удобрений.Результат не заставил себя ждать. На площади 940 гектаров урожайность составила 21 центнер с каждого гектара. А на отдельных участках площадью, засеянных овсом, результат составил по 35–40 центнеров с гектара. Это рекордные показатели по эффективности кормопроизводства в республике и в целом по Дальневосточному федеральному округу.Обеспеченность молоком и молочными продуктами является одним из основных критериев доктрины продовольственной безопасности страны. «С 2019 года в республике реализуется федеральный проект по поддержке фермеров и сельской кооперации, инициированный Владимиром Путиным. Весь комплекс мер на сегодня доступен хозяйствам. Их представители в целом положительно оценивают существующий набор помощи. В настоящее время на ООО «Рубин» приходится пятая часть молока, произведенного в сельхозорганизациях Бурятии. По итогам 2019 года хозяйству предоставлено свыше 17 миллионов рублей поддержки в сфере животноводства и растениеводства», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.Как отмечает директор «Рубина» Александр Никонов, если улучшить содержание скота и его рацион, то нынешние показатели можно будет превзойти в будущем.Фото:egov-buryatia.ru/minselhoz