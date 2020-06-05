В Улан-Удэ прошли первые репетиции Парада Победы

Тренировка проводилась в индивидуальных средствах защиты с учетом соблюдения «антиковидных» мер безопасности



В Улан-Удэ на территории аэродрома Восточный прошли первые тренировки парадных расчетов и военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа в преддверии парада, посвященного 75-летию Великой Победы, который состоится 24 июня текущего года.



Более 1 тысячи военнослужащих общевойскового объединения, чеканя шаг, под звуки марша сводного духового оркестра, в течение трех часов отрабатывали правильные и слаженные действия в составе парадных подразделений, сообщили в пресс-службе ВВО.



В составе механизированной колонны тренировались экипажи бронеавтомобилей, «Рысь» и «Тигр», реактивных систем залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийских установок «Мста-С», бронетранспортеров БТР-82, а также пусковых установок ракетного комплекса «Искандер-М». На самом параде колонну военной техники возглавит легендарный Т-34, ранее восстановленный специалистами ремонтного подразделения.



Тренировка проводилась в индивидуальных средствах защиты с учетом соблюдения мер безопасности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Перед началом тренировки территория аэродрома была обработана дезинфицирующим раствором, а на контрольно-пропускном пункте велась специальная обработка въезжающего транспорта и осмотр личного состава.



Всего перед парадом запланировано около десяти таких тренировок. Генеральная репетиция состоится на площади Советов города Улан-Удэ, где пройдет и сам парад.



Фото: «Номер один»

