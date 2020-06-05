От коронавируса умер еще один житель Бурятии

Он страдал онкологическим заболеванием





Зараженный коронавирусом житель Бурятии умер в Забайкальском крае, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Мужчина страдал онкологическим заболеванием. Его включат в статистику смертности соседнего региона.