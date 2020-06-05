От коронавируса умер еще один житель Бурятии

Он страдал онкологическим заболеванием
Зараженный коронавирусом житель Бурятии умер в Забайкальском крае, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Мужчина страдал онкологическим заболеванием. Его включат в статистику смертности соседнего региона.
Как уже сообщал «Номер один», за минувшие сутки в Забайкальском крае умерли два человека, зараженных коронавирусной инфекцией: 65-летняя женщина и 66-летний мужчина. У пациентов был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжелые сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано 26 летальных исходов, связанных с коронавирусом.
В Бурятии число умерших людей с коронавирусом на сегодня составляет 11 человек. Накануне в Улан-Удэ умерла 43-летняя пациентка, находившаяся на лечении в стационаре с 21 мая. У женщины имелась терминальная хроническая почечная недостаточность, в течение 9 лет она находилась на заместительной почечной терапии методом гемодиализа.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?