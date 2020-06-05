«Приборка» отгрузила первые защитные экраны для медиков Бурятии

Это физический «стеклянный» барьер между людьми, вес которого не превышает 150 граммов



Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение отгрузило первую партию защитных многоразовых экранов для лица медикам Бурятии. Триста экранов направлены в Республиканскую клиническую больницу им. Н.Семашко, еще 100 – в Мухоршибирскую ЦРБ и еще 100 штук готовится к отгрузке в Республиканский перинатальный центр, сообщила пресс-служба У-УППО.



Напомним, приборостроительное объединение освоило производство многоразовых защитных экранов для лица. Они применимы не только в здравоохранении, но и в других отраслях, где высок уровень социальных контактов – это сфера торговли и обслуживания, банки, государственные услуги и т.д.



Экран защищает слизистую оболочку глаз и органов дыхания от прямого попадания инородных тел, частиц влаги, брызг, вирусов и патогенов. По сути это физический «стеклянный» барьер между людьми. При этом его удобно носить и легко дезинфицировать.



Отличительной особенностью экранов, производимых Улан-Удэнским приборостроительным объединением, является их долгий срок эксплуатации, возможность быстрой замены «гибкого стекла» и многоразовой обработки дезинфицирующими растворами и антисептиками.



Экран выполнен из высококачественных материалов, которые разрешено использовать при производстве изделий медицинского назначения. Общий вес экрана - не более 150 граммов. Стоимость экрана составляет 211 рублей.



Фото: uuppo.ru

