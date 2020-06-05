В Улан-Удэ мертвым найден пропавший пенсионер

Его тело обнаружено накануне вечером около 118-го микрорайона в лесном массиве



В Улан-Удэ вечером 4 июня в лесном массиве недалеко от 118-го микрорайона найдено тело без вести пропавшего Леонида Лапкина, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смерти 69-летнего горожанина.



По этому факту Следственное управление СКР по Бурятии



Фото: «Номер один» В Улан-Удэ вечером 4 июня в лесном массиве недалеко от 118-го микрорайона найдено тело без вести пропавшего Леонида Лапкина, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смерти 69-летнего горожанина. Как сообщал «Номер один» , 15 мая он ушел из дома в 123-м микрорайоне Улан-Удэ и не вернулся.По этому факту Следственное управление СКР по Бурятии начало проверку . Предварительно, телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти человека.Фото: «Номер один»