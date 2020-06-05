В Улан-Удэ жители микрорайона Новый Зеленый получат качественную питьевую воду

Решить проблему помог региональный проект «Чистая вода» нацпроекта «Экология»





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, водоснабжение микрорайона, в котором расположены семь многоквартирных домов, осуществляется от скважины в микрорайоне Матросова. На протяжении многих лет жители жалуются на качество холодной воды и опасаются употреблять ее в пищу даже в кипяченом виде из-за выпадения осадка железа. Те же, кто кипятит воду в чайниках или пользуется водонагревателями, очень скоро лишаются своих бытовых приборов из-за большой накипи.

В этом году благодаря усилиям администрации г. Улан-Удэ, депутатов горсовета и Хурала Бурятии удалось выделить более 3 млн рублей из республиканского и местного бюджетов на врезку в существующий водопровод и строительство водовода протяженностью 350 м от ул. Ольховой до этого микрорайона.Подрядчик строительно-монтажных работ уже определен, аукцион выиграло ООО «СМП-10». Компания приступит к работам сразу после заключения муниципального контракта. Все работы должны быть завершены до 1 сентября текущего года.В 2019 году в Бурятии в рамках национального проекта «Экология» начал реализацию региональный проект «Чистая вода». Проектом предусмотрено строительство сетей и источников водоснабжения на всей территории республики, в том числе в Улан-Удэ, и внедрение современных перспективных технологий водоподготовки - очистки воды.Результатом реализации проекта на территории республики станет рост обеспечения жителей качественной питьевой водой до 66% к 2024 году. До начала реализации проекта в республике качественной питьевой водой было обеспечено 44% населения. До 2024 года на реализацию регионального проекта будет направлено более 4,6 млрд рублей.В 2019 году в Улан-Удэ в рамках проекта построены пять объектов водоснабжения на общую сумму порядка 150 млн рублей. Более 6 тысяч жителей Улан-Удэ получили качественную питьевую воду.Самым крупным объектом этого года станет строительство магистральных сетей водоснабжения в юго-западной части Октябрьского района Улан-Удэ, после завершения которого в 2021 году у 20 тысяч жителей сотых микрорайонов появится возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направят более 441 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ