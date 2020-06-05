В Чите готовят площадку под размещение полевого военного госпиталя

Он перебрасывается в Забайкальский край из Кяхты по поручению Владимира Путина



Специалисты подразделений материально-технического обеспечения минобороны России приступили к подготовке площадки, предназначенной для размещения полевого многопрофильного госпиталя Восточного военного округа в Чите, сообщили в пресс-службе военного ведомства.



«После получения задачи проведена рекогносцировка по размещению мобильного полевого госпиталя. В ходе проведения рекогносцировки была выбрана площадка, не требующая дополнительного инженерного дооборудования. На данный момент подразделениями инженерных войск проводится оборудование подъездных путей к площадке размещения полевого мобильного госпиталя» - рассказал начальник инженерных войск 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа полковник Анатолий Романовский.



Напомним, президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ развернуть госпиталь для борьбы с коронавирусом в Забайкальском крае. Соответствующее заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.



«Хотел бы обратить внимание на рост числа заболевших в Забайкальском крае: динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения. Мы уже несколько раз применяли возможности Вооруженных Сил, министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией – и за границей, и у нас в стране. Поэтому прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур госпиталя в данном случае в Забайкалье – госпиталя, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом», - подчеркнул президент РФ.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что госпиталь региону необходим из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе, уточнили в его пресс-службе.



Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Восточного военного округа уже совершает марш на штатной технике протяженностью более 700 километров из города Кяхта (Бурятия) в Читу. В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 31 единиц специальной военной техники.

По завершению марша полевой многопрофильный госпиталь планируется развернуть в Чите в районе микрорайона «Каштак».



Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.



Фото: Минобороны РФ

