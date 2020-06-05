05.06.2020
В Бурятии не допустили распространения коронавируса из новых очагов

В Бурятии не допустили распространения коронавируса из новых очагов

Новых случаев заболевания там практически нет

Роспотребнадзору и медикам Бурятии благодаря оперативно принятым мерам удалось предотвратить распространение коронавирусной инфекции из нескольких новых очагов.

Так, обследование порядка трехсот человек, связанных с выявленной инфекцией в детском саду «Солнышко» в Улан-Удэ, показало отрицательный результат. Напомним, там коронавирусом заболел один из сотрудников.

- На сегодня там нет новых случаев заболевания. У всех контактных взяты анализы, результаты отрицательные. Наблюдение продолжается, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Также не выявлено новых случаев заболевания в Тункинском районе. Туда коронавирус занесли вахтовик и курсант, вернувшиеся из Хабаровского края.

Ситуацию в селе Ехэ Цаган Селенгинского района в Роспотребнадзоре охарактеризовали как стабильную.

- Там выявляются единичные случаи заболевания в домашних очагах. Отрабатывается второй круг контактных лиц, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, - отметили в ведомстве.

Не изменилась ситуация и в селе Барагхан Курумканского, куда вирус занес вахтовик. В его домашнем очаге выявлено еще 5 заболевших, дальнейшее распространение инфекции удалось предотвратить.

Фото: pixabay.com
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