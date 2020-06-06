Улан-Удэ подходит к отметке в 1000 заболевших COVID-19

Количество случаев заражения пополняется приехавшими из других регионов и врачами



По информации Роспотребнадзора по Бурятии сегодня на 8.00 часов зарегистрировано 1785 заражения COVID-19 (за сутки прибавилось 52 случая). По Улан-Удэ – 976.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1066 человек, умерло 11 человек. Проходят лечение в стационарах 484 больных. На амбулаторном лечении находятся 224 пациента.



Из 52 новых случаев COVID-19: 5 человек – прибывшие из регионов РФ, 1 человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, 5 человек с домашних очагов, 2 человека – с домашних очагов жителя с. Ехэ-Цаган, 10 человек – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



На сегодня круг контактных лиц составляет 1428 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 602 тыс. кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 484 больных, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное. В других регионах госпитализированы жители Республики Бурятия: 1 человек – в стационаре г. Зима Иркутской области.



На амбулаторном лечении находится 224 больных COVID-19 с легким течением заболевания. Всего выздоровели от COVID-19 – 1066 (+35) человек.



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 5 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 5 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 3 больных (в том числе старше 65 лет - 2 человека). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 5 человек, на ИВЛ больных нет. В семи обсерваторах находится 237 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2703 человек, с нарастающим итогом – 109 101 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 240 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 30259 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.





По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 8-9021-69-35-40.



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