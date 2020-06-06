В Бурятии тушат пожар на территории 75 га

С огнем сражаются более полусотни сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 2 лесных пожаров в Муйском районе. Один лесной пожар на площади 21,4 га ликвидирован.
Продолжается тушение лесного пожара при сильном порывистом ветре и в труднодоступной местности на площади 75 га. На тушении работает 58 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 14 единиц лесопожарной техники.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - в республике введён особый противопожарный режим. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
Фото: pixabay.com
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