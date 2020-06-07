В Улан-Удэ фольга оставила без света несколько районов

Кусок фольги прилетел на провода, из-за чего произошло короткое замыкание



6 июня вечером из-за порывистого ветра кусок фольги прилетел на провода, в результате чего произошло короткое замыкание. Под отключение электроэнергии попали потребители частично частного сектора мкр. Исток, Поселье, Солдатский, ДНТ «Судостроитель.



"В 21:59 устранён дефект, все потребители запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило около полутора часов", - сообщмется в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.



Напомним, и сегодня в Бурятии будет неспокойно. Так, по данным синоптиков, 7 июня в республике неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы, ночью местами ливни, возможен град, в горах Восточного Саяна с мокрым снегом. Ветер с порывами до 15-20 м/с.



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