В Улан-Удэ разрисуют граффити подпорные стенки в нескольких районах

Постепенно столица Бурятии теряет свой унылый облик

5 июня на встрече депутата Горсовета с жителями города было принято решение о том, что подпорные стенки на улицах Комсомольская в сквере «Пограничников», на 502 км, а также на улице Иванова будут реконструированы и разрисованы граффити.Для этих целей будет разработана ПСД и в дальнейшем пройдут ремонтные работы объектов с художественным оформлением.Напомним, ранее мы сообщали, что молодые улан-удэнские художники решили необычным способом поздравить горожан с большим юбилеем – 75-летием Великой Победы. Они нарисовали на торце жилого дома №30 на улице Смолина репродукцию известной фронтовой фотографии советского фотографа Макса Альперта. Полотно создано в стиле граффити с победной символикой.Фото: пресс-служба администрации, pixabay.com