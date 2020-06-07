07.06.2020
В Улан-Удэ разрисуют граффити подпорные стенки в нескольких районах

В Улан-Удэ разрисуют граффити подпорные стенки в нескольких районах

Постепенно столица Бурятии теряет свой унылый облик

5 июня на встрече депутата Горсовета с жителями города было принято решение о том, что подпорные стенки на улицах Комсомольская в сквере «Пограничников», на 502 км, а также на улице Иванова будут реконструированы и разрисованы граффити.

Для этих целей будет разработана ПСД и в дальнейшем пройдут ремонтные работы объектов с художественным оформлением.

Напомним, ранее мы сообщали, что молодые улан-удэнские художники решили необычным способом поздравить горожан с большим юбилеем – 75-летием Великой Победы. Они нарисовали на торце жилого дома №30 на улице Смолина репродукцию известной фронтовой фотографии советского фотографа Макса Альперта. Полотно создано в стиле граффити с победной символикой.



Фото: пресс-служба администрации, pixabay.com
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