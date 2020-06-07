В Бурятии зарегистрировано 1833 случаев заражения COVID-19

Прирост за сутки составил 48 случаев



В Бурятия на на 07 июня зарегистрировано 1833 (+48) случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1007. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1084 человека, умерло 11 человек. Проходят лечение в стационарах республики 489 больных, в Иркутской области госпитализирован 1 человек. На амбулаторном лечении находятся 248 пациентов. Всего выздоровели от COVID-19 – 1084 (+18) человек.



Из 48 новых случаев COVID-19: 9 чел. – прибывшие из регионов РФ, 1 чел. – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, 2 чел. – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1482 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 604 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



В шести обсерваторах на 07.06.2020 г. на 08.00ч. находится 216 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 197 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 30456 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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