В Туве ввели карантин из-за коронавируса

По распоряжению главы республики Шолбана Кара-оола карантин продлится по 21 июня
Власти Тувы, где выявили более 1,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции, ввели на две недели на территории республики карантин. Об этом говорится в распоряжении главы республики Шолбана Кара-оола размещенном на официальном сайте региона, сообщает ТАСС.
Режим самоизоляции был введен в Туве с 30 марта. Он несколько раз продлевался и сейчас действует до 30 июня.
«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва», - говорится в документе.
Ранее Кара-оол отвечал низкий индекс самоизоляции в республике, по его словам, одним из главных источников являются внутрисемейные очаги. По его словам, было принято решение усилить меры контроля: вернуться к режиму проверок разрешительных документов для нахождения людей на улицах, для автомобилей, особенно для тех, кто без оснований курсирует между районами и в Кызыл. Усилить контроль за торговыми точками, различными салонами, парикмахерскими, всегда ли они обоснованно работают или насколько строго выполняют все санитарные нормы.
Согласно документу, на автомобильных дорогах на границах между муниципалитетами будут размещены мобильные посты. Контроль за соблюдениями гражданами режима самоизоляции и масочного режима будет усилен. На улицах населенных пунктах будет проводится регулярная дезинфекция остановок, скамеек, контейнерных площадок.
По данным республиканского оперативного штаба, на 6 июня в республике выявлено 1 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 485 человек выписано из больниц в связи с выздоровлением, два человека скончалось.
Как сообщал «Номер один», Шолбан Кара-оолу сам переболел коронавирусом. По мнению главного врача Республиканской инфекционной больницы Анны Сарыглар, вылечиться главе республики помог его собственный оптимизм. «Глава республики Шолбан Валерьевич относится к той категории пациентов, которые искренне верят в лучший исход, более оптимистично смотрят на лечение», - поделилась Анна Сарыглар.
По ее словам, состояние Главы Тувы сначала было средней степени тяжести. У него была интоксикация, температура, болела голова, был слаб. «Тем не менее, он всегда был бодрым, не подавал виду», - подметила врач. Она рассказала, что лечение проходило в течение 7 дней.
«Лежал он в самой обычной и простой палате. Рассматривался вопрос о направлении и госпитализации в Москву, но было принято решение оставить его (ред. Шолбана Кара-оола) в инфекционной больнице. Как видите, мы и он сам, успешно справились с этой болезнью», - отметила главный врач.
После процедуры лечения и получения двух отрицательных результатов анализов на коронавирус, было принято решение о выписке. Главе Тувы рекомендовано соблюдать щадящий режим со всеми мерами предосторожности еще в течение десяти дней.
«Обычно после такой инфекции у человека сохраняется синдром астенизации, поэтому для укрепления организма главе республики рекомендовано принимать поливитамины и придерживаться здорового образа жизни», - пояснила Анна Сарыглар.
Фото: gov.tuva.ru
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