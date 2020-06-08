«Дальневосточная ипотека» улучшает условия займа

Поддержаны новые преференции для заемщиков, которые строят дома сами на «дальневосточном гектаре»



Правительство РФ поддержало возможность досрочной передачи земельного участка в собственность в случае заключения кредитного договора, предполагающего ипотеку этого участка. Такое изменение федерального законодательства для заемщиков по программе «Дальневосточная ипотека» предложило минвостокразвития, сообщили в его пресс-службе.



«Основной причиной, по которой программа льготного ипотечного кредитования под 2% «Дальневосточная ипотека» оказалась недоступной для получателей «дальневосточных гектаров» - необходимость обеспечения залога на сумму кредитования», - пояснили в ведомстве.



«Наша задача увязать между собой две дальневосточные программы: льготная ипотека под 2% и «гектар». Потому что те, кто участвует в программе «Дальневосточный гектар» сейчас получают землю в безвозмездное пользование; оформить её в собственность они могут только через 5 лет. А банки, земельные участки, которые не в собственности, не берут, как залог.



Поэтому мы предлагаем передавать земельный участок в собственность раньше, при условии того, что он будет указываться в кредитном договоре, как залог. И оценен. Это позволит увеличить общую залоговую массу и сумму кредита, и в принципе поможет участникам программы «дальневосточный гектар» взять ипотеку под 2 % и построить на своей земле дома, прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.



Программа «Дальневосточный гектар» запустилась в 2016 году, а в двух регионах (Бурятия и Забайкалье) лишь в 2019. В свою очередь льготная ипотека, по поручению президента РФ, будет действовать на Дальнем Востоке всего 5 лет. На сегодняшний день землю по программе «Дальневосточный гектар» получили около 82 тысячи человек, причем использовать участки для индивидуального жилищного строительства решили 43% получателей участков.



Что касается программы «дальневосточная ипотека», то за 5 месяцев ее реализации 7777 молодых семей получили кредиты, ещё 17109 заявок одобрены и люди подбирают себе квартиры. По ИЖС одобрено 329 кредитов, выдано – 73. Минвостокразвития России планомерно работает над улучшениями условий программы «Дальневосточная ипотека», так, например, в правительство РФ уже направлено предложение по снижению размера первоначального капитала с 20% до 15%.



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