08.06.2020
«Дальневосточная ипотека» улучшает условия займа

«Дальневосточная ипотека» улучшает условия займа

Поддержаны новые преференции  для заемщиков, которые строят дома сами на «дальневосточном гектаре»

Правительство РФ поддержало возможность досрочной передачи земельного участка в собственность в случае заключения кредитного договора, предполагающего ипотеку этого участка. Такое изменение федерального законодательства для заемщиков по программе «Дальневосточная ипотека» предложило  минвостокразвития, сообщили в его пресс-службе.

«Основной причиной, по которой программа льготного ипотечного кредитования под 2% «Дальневосточная ипотека» оказалась недоступной для получателей «дальневосточных гектаров» - необходимость обеспечения залога на сумму кредитования», - пояснили в ведомстве.

«Наша задача увязать между собой две дальневосточные программы: льготная ипотека под 2% и «гектар». Потому что те, кто участвует в программе «Дальневосточный гектар» сейчас получают землю в безвозмездное пользование; оформить её в собственность они могут только через 5 лет. А банки, земельные участки, которые не в собственности, не берут, как залог.

Поэтому мы предлагаем передавать земельный участок в собственность раньше, при условии того, что он будет указываться в кредитном договоре, как залог. И оценен. Это позволит увеличить общую залоговую массу и сумму кредита, и в принципе поможет участникам программы «дальневосточный гектар» взять ипотеку под 2 % и построить на своей земле дома, прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Программа «Дальневосточный гектар» запустилась в 2016 году, а в двух регионах (Бурятия и Забайкалье) лишь в 2019.  В свою очередь льготная ипотека, по поручению президента РФ, будет действовать на Дальнем Востоке всего 5 лет. На сегодняшний день землю по программе «Дальневосточный гектар» получили около 82 тысячи человек, причем использовать участки для индивидуального жилищного строительства решили 43% получателей участков.

Что касается программы «дальневосточная ипотека», то за 5 месяцев ее реализации 7777 молодых семей получили кредиты, ещё 17109 заявок одобрены и люди подбирают себе квартиры. По ИЖС одобрено 329 кредитов, выдано – 73. Минвостокразвития России планомерно работает над улучшениями условий программы «Дальневосточная ипотека», так, например, в правительство РФ уже направлено предложение по снижению размера первоначального капитала с 20% до 15%.

Фото:  pixabay.com
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