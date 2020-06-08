В республике стабильно держится прирост числа больных на уровне 40-50 человек



В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 1877. Это на 44 больше, чем было в воскресенье. Из них в Улан-Удэ – 1028 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1112 человек, умерли 11 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 44 новых случаев COVID-19: три человека – прибывшие из регионов РФ, четыре человека – из домашних очагов по РКБ им. Н.А. Семашко, девять человек– обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, пять человек – обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1507 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 500 больных, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное. Один человек находится – в стационаре города Зима Иркутской области. На амбулаторном лечении - 253 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (двое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть человек, на ИВЛ больных нет.



В семи обсерваторах находится 151 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2432 человек, с нарастающим итогом – 114 877 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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