Сводный оркестр Улан-Удэнского гарнизона готовится к Параду Победы

Завершающим аккордом прохождения пеших колонн станет песня Давида Тухманова «День Победы»



В Улан-Удэ на аэродроме Восточный в рамках подготовки к Параду Победы, который пройдет 24 июня, состоялись занятия сводного оркестра Улан-Удэнского гарнизона, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.



В этом году, участники парада и боевая техника пройдут по Площади Советов столицы Бурятии под аккомпанемент военного музыкального коллектива, составленного из специалистов военно-оркестровой службы танкового и артиллерийского соединений Восточного военного округа.



Чтобы быть в числе тех, кто примет участие в параде, музыканты прошли индивидуальный смотр и оценку готовности военным дирижером - Станиславом Ананьевым.



Парад традиционно начнется с выноса военнослужащими почетного караула копии легендарного Знамени Победы. В это время будет звучать знаменитая песня А. Александрова «Священная война». В День Победы по Площади Советов пройдут маршем представители многих видов и родов войск, и для каждого из них подобраны музыкальные произведения, отражающие их суть. Завершающим аккордом прохождения пеших колонн станет песня Давида Тухманова «День Победы».



По окончании Парада Победы сводный военный оркестр исполнит старинный марш «Триумф победителей» и песню «Родная страна» (музыка Г. Мовсесяна, слова В. Гина).



Фото: «Номер один»

