В Бурятии обратили в доход государства свыше 9 килограмм золота и серебра

Драгметалл изъяли в рамках уголовного дела







В Бурятии судебные приставы исполнили решения судов о конфискации драгоценных металлов в пользу государства.

Как сообщили в УФССП Бурятии, золото и серебро конфисковали у двух жителей Баунтовского района в рамках уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов».«В рамках исполнительного производства приставы передали из правоохранительных органов в Гохран России предмет конфискации в виде слитков и шлихового золота, содержащих сплавы золота и серебра, на общую массу свыше 9 кг для обращения в доход государства», сообщили в ведомстве.Фото: pixabay.com