В Улан-Удэ ищут пропавшего школьника

Накануне утром он ушел от родственников с улицы Бабушкина
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 11-летнего Владислава Яшина, который утром 7 июня ушёл от родственников по улице Бабушкина в Октябрьском районе и до настоящего времени не вернулся.
Ранее неоднократно уходил, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.
Был одет: Синяя майка, бежевые бриджи, кроссовки синего цвета.
При наличии какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетнего, просим сообщить в полицию по телефонам: 8(3012) 43 02 02, 89024581779 или 102 (112).
Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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