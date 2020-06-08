В Улан-Удэ ищут пропавшего школьника

Накануне утром он ушел от родственников с улицы Бабушкина

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 11-летнего Владислава Яшина, который утром 7 июня ушёл от родственников по улице Бабушкина в Октябрьском районе и до настоящего времени не вернулся.Ранее неоднократно уходил, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Приметы: европейской внешности, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.Был одет: Синяя майка, бежевые бриджи, кроссовки синего цвета.При наличии какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетнего, просим сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии