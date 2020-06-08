Бурятская сельхозакадемия снова пашет

Аграрный вуз возобновляет выращивание зерновых после шестилетнего простоя



Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, часть полей которой в последние годы заросли бурьяном и сорняками, восстанавливает пашню, сообщили в пресс-службе БГСХА.



Одно из полей, принадлежащее академии, находится между микрорайоном Степной Советского района Улан-Удэ и селом Поселье Иволгинского района. В этом году на поле площадью около 24 гектаров проходит парование. Поле вспахивают, а затем его специально оставляют на текущее лето незасеянным. Зерновые культуры планируют посеять в следующем году.



В Поселье отремонтирована овощная теплица, а в теплице около учебного корпуса впервые высажены 135 тысяч цветов, которые ранее выращивались в минимальных объемах. Ведутся работы и там, где они не прекращались – на овощных полях около Гурульбы.



В этом году в Бурятской сельскохозяйственной академии восстановили технику: гусеничный трактор Т-150, трактор МТЗ-82.1, завели К-700 и трактор «Джон Дир» которые длительное время находились в неисправном состоянии. Приступил к работе недавно отремонтированный трактор Т-150. Он также простоял в гараже учебного полигона в нерабочем состоянии 6 лет.



Как отмечают на инженерном факультете, благодаря руководству академии, в этом году очень быстро были закуплены необходимые запчасти для тракторов, поэтому полевые работы укладываются в ранее установленные сроки.



Фото: пресс-служба БГСХА



