Две овчарки из Бурятии участвуют в фотоконкурсе «Четвероногий страж»

Служебные собаки республиканского управления Росгвардии Зико и Цанта поборются за симпатии зрителей
Две служебные собаки ОМОН «Кречет» - немецкие овчарки Зико и Цанта Аус Глатсберг – представляют Бурятию в фотоконкурсе «Четвероногий страж». В нем принимают участие служебные собаки подразделений Росгвардии со всего Дальнего Востока, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Конкурс приурочен к 21 июня – Дню специальных кинологических подразделений. Как известно, собаки - надежные стражи порядка, способные решать и мирные, и боевые задачи наравне с людьми. Служебные собаки находят оружие и наркотики, достают пострадавших из-под завалов и задерживают нарушителей. И при этом для своих кинологов остаются добрыми и игривыми питомцами.
В Бурятии с начала года произведено более 130 применений служебные минно-розыскные собаки применялись свыше 130 раз, из них более 40 раз выезжали по поступившим сигналам об обнаружении опасных предметов, осуществлено более 90 профилактических осмотров мест массового пребывания граждан при проведении спортивных, культурно - зрелищных, религиозных мероприятий.
Проголосовать за овчарок Зико и Цанту можно по ссылке. Победители будут определены путем открытого голосования. Подведение итогов – 19 июня.
Фото: Росгвардия
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