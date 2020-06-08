Более 2 тысяч военнослужащих отправились из Бурятии на полигон Цугол

Они примут участие в первых двухсторонних бригадных учениях летнего периода обучения



Первые эшелоны мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа убыли из Бурятии в Забайкальский край на полигон Цугол для участия в первых двухсторонних бригадных учениях в рамках боевой подготовки летнего периода обучения.



Военнослужащим предстоит совершить марши до станции разгрузки техники комбинированным способом, после чего своим ходом боевая техника в составе колонны отправится на полигон. Общая протяженность маршрута от пункта постоянной дислокации составит более одной тысячи километров.



Инженерные подразделения, прибудут в числе первых, выполнят инженерное оборудование позиций и приступят к маскировке техники.



По замыслу предстоящих крупных учений, два мотострелковых соединения будут противостоять друг другу, отрабатывая различные тактические элементы современного боя, военнослужащие будут выполнять задачи по ведению маневренной обороны выгодных рубежей.



Артиллерийские подразделения проведут боевые стрельбы с открытых и закрытых огневых позиций различными типами боеприпасов. Для разведки и обнаружения целей будут использованы многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», а для корректировки артиллерийского огня комплекс разведки управления и связи «Стрелец».



Помимо этого, танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения отработают ряд задач во взаимодействии с подразделениями связи, инженерными подразделениями, РХБ защиты и ПВО.



Всего в учении от общевойскового объединения округа, дислоцированного в Бурятии, примут участие свыше двух тысяч военнослужащих и более 80 единиц вооружения, боевой и специальной техники.



Фото: structure.mil.ru

