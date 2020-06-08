Мэр Улан-Удэ продлил ограничения в лесах до 29 июня

По-прежнему запрещается разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков и сухой травы



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения работ в городских лесах. Ограничения в городских лесах действуют с 9 по 29 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.



Предыдущие распоряжения по требованию лесного законодательства вводились на срок не более 21 календарного дня и действовали с 7-го по 27 апреля, с 28 апреля по 18 мая и с 19 мая по 8 июня соответственно.



По-прежнему запрещается разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков и сухой травы. После снятия санэпидрежима отдохнуть можно будет в специально оборудованных местах отдыха: это острова Комсомольский и Богородский, Верхняя Березовка – в районе футбольного поля, а также на базах отдыха, стадионах, детских оздоровительных лагерях и здравницах.



«Возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее 5 метров. Поэтому занятия спортом на островах Комсомольский и Богородский, а также в районе футбольного поля на Верхней Березовке не запрещается при соблюдении указанных требований», - отметили в Управлении по ЧС Администрации Улан-Удэ.



Въезд в лесной массив автомобилей ограничен за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.



Комитету городского хозяйства в период действия особого противопожарного режима поручено ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в лесах, установить вдоль автомобильных дорог предупредительные аншлаги и перекрыть несанкционированные въезды в лесной массив. Также необходимо усилить патрулирование, устройство и уход минерализованных полос и противопожарных разрывов, содержать в постоянной готовности к применению сил и средств в соответствие с планом тушения лесных пожаров на территории городского округа «город Улан-Удэ».



Главному управлению МЧС России по Бурятии рекомендовано совместно с городской администрацией провести авиаразведку беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, Управлению МВД России по Улан-Удэ совместно с Главным управлением МЧС России по Бурятии рекомендовано выделить сотрудников для патрулирования лесного массива.



Структурные подразделения администрации Улан-Удэ, входящие в состав патрульных групп, должны обеспечить патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни.



Фото: ulan-ude-info.ru



