На площади Советов в Улан-Удэ установили новые парковочные столбики

Старые бетонные полусферы потеряли эстетичный вид





На площади Советов в столице Бурятии установили новые безопасные парковочные столбики. Они закреплены на пружине, быстро снимаются и устанавливаются в дни проведения маршей и парадов, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

– Новые столбики на площади Советов состоят из двух частей – стационарной и съемной. Стационарный элемент бетонируется в землю без выступов на поверхности, к нему крепится столбик при помощи специального ключа и штифтов, – подчеркнули в комитете. – Съемная часть закреплена на мощной и прочной пружине для предотвращения случайного наезда велосипедистов или автомобилей, а также если пешеход не заметит ограждение.«Парковочные столбики эффективно решают вопросы по обеспечению безопасности для водителей и пешеходов и по организации парковочного пространства в городе», - отметили в мэрии города.Для производства столбиков местным подрядчиком применялась нержавеющая сталь и светоотражающее покрытие. Столбики выглядят аккуратно и привлекательно в течение всего срока эксплуатации, благодаря ударопрочности и стойкости к различным внешним воздействиям. Легко моются без применения специальных средств и не требуют дополнительного окрашивания.Старые бетонные полусферы потеряли эстетичный вид и были тяжелыми для транспортировки.Фото: мэрия Улан-Удэ