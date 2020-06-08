В Бурятии лесники обследуют очаг шелкопряда в Восточных Саянах

Количественные и качественные характеристики вредителя получат методом «околота»

В Бурятии в отдаленный Окинский район, расположенный в Восточных Саянах, с контрольным исследованием очага шелкопряда направились сотрудники Лесресурса, Центра защиты леса и Республиканского агентства лесного хозяйства, сообщили в РАЛХ.Специалисты установят площадь очага и численность вредителя, который приводит к полной гибели хвойных деревьев в местах вспышки массового размножения. Для начала специалистам предстоит проанализировать модельные деревья. Затем будут изучены количественные и качественные характеристики вредителя методом «околота» (стряхивание гусениц сибирского шелкопряда с крон деревьев на полог). Также гусеницы будут исследованы лабораторно.В прошлом году очаг сибирского шелкопряда также в Окинском лесничестве был ликвидирован. Обработку очага авиационным способом проводили на площади 16,5 тысячи гектаров.Фото: РАЛХ