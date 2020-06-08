В Улан-Удэ найден пропавший 11-летний Владислав Яшин

Мальчика приютила продавщица магазина, около которого она обнаружила беглеца



Пропавший в столице Бурятии 11-летний



Сотрудники ПДН при подворовом обходе района, где пропал несовершеннолетний, зашли в один из магазинов по улице Столбовая. Продавец торговой точки опознала пропавшего. Женщина пояснила инспекторам, что вечером 7 июня обнаружила мальчика возле магазина. Не сообщив в полицию, она забрала ребенка домой. На следующий день ушла на работу, планируя после рабочего дня увезти его по месту проживания.



Полицейские напоминают жителям республики, что в случае обнаружения несовершеннолетних, находящихся без сопровождения взрослых, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.



Фото: «Номер один»

Пропавший в столице Бурятии 11-летний Владислав Яшин найден . С ним все в порядке, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Сотрудники ПДН при подворовом обходе района, где пропал несовершеннолетний, зашли в один из магазинов по улице Столбовая. Продавец торговой точки опознала пропавшего. Женщина пояснила инспекторам, что вечером 7 июня обнаружила мальчика возле магазина. Не сообщив в полицию, она забрала ребенка домой. На следующий день ушла на работу, планируя после рабочего дня увезти его по месту проживания.Полицейские напоминают жителям республики, что в случае обнаружения несовершеннолетних, находящихся без сопровождения взрослых, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.Фото: «Номер один»