«Контактным» жителям Бурятии раздают лекарства для профилактики коронавируса

Расходы взял на себя республиканский бюджет





В прошлом месяце в Бурятии Республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией принял решение ежемесячно направлять 1,6 млн рублей на обеспечение контактных лиц бесплатными лекарствами для профилактики COVID-19. На сегодняшний день это первая подобная практика в стране.

- Жителям республики бесплатно предоставляются препараты для медикаментозной профилактики коронавирусной инфекции после контакта с заболевшими. Внедрение такой меры, возможно, приведет к уменьшению числа больных с тяжелыми формами заболевания, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Расходы на обеспечение населения необходимыми препаратами взял на себя республиканский бюджет. Членам семей больных и другим контактным лицам бесплатно предоставляются по одной упаковке препарата с иммуномодулирующим действием.«На сегодняшний день круг контактных лиц в республике составляет 1507 человек. Распределение лекарственных препаратов в республиканские и районные медицинские организации осуществляется по имеющейся потребности», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии