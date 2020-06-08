В Бурятии выданы беспроцентные кредиты на выплату зарплат на 385 миллионов рублей

На участие в программах реструктуризации кредитов, разработанных банками, заявились 283 предприятия и 8 575 жителей республики



В Бурятии банки выдали беспроцентные кредиты бизнесу на выплату зарплат на 385 миллионов рублей. Реализацию банками этой и других мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, обсудили сегодня участники совещания под председательством Алексея Цыденова.



«Вы видите и обороты, и платежеспособность, и кредитоспособность всех наших предприятий и физических лиц, можете раньше всех диагностировать финансовое состояние организаций. Поэтому, коллеги, если вы видите по какой-то отрасли, условно: общественное питание, гостиницы, и т.д. - существенное ухудшение ситуации, вы первыми это почувствуете. Просьба - чтобы с вашей стороны информация своевременно доводилась, чтобы, в свою очередь, мы могли максимально быстро и гибко реагировать и понимать, в какую сторону направить меры поддержки. Мы в любом случае будем искать возможности помочь, если какая-то отрасль начнет испытывать проблемы», - обратился к участникам совещания глава Бурятии.



Руководители кредитных организаций республики рассказали об объемах кредитной поддержки, которая осуществляется ими совместно с государством,сообщили в пресс-службе правительства республики.



«В республике в настоящий момент зарегистрировано 29330 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). К пострадавшим отраслям, в соответствии с перечнем, установленным постановлением правительства, отнесены 1862 субъекта МСП и 6778 индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 27 мая за кредитными каникулами, реструктуризацией задолженности обратилось 1069 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и индивидуальные предприниматели», - сообщила управляющая отделением Национального банка по Бурятии Наталья Эйрих.



За беспроцентными кредитами на выплату зарплат в банки республики обратились 263 предпринимателя. На сегодняшний день одобрено 149 заявок на общую сумму 385,8 миллиона рублей. На рассмотрении находятся 103 заявки, отклонены 11.



Субъекты МСП, занятые в одной или нескольких отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, и физические лица также могут получить отсрочку по кредиту на полгода. Такой возможностью уже воспользовались 489 предпринимателей и 1029 жителей республики. На участие в программах реструктуризации кредитов, разработанных самими банками, заявились 283 предприятия из числа МСП и 8 575 жителей Бурятии.



Также для предприятий МСП разработан специальный кредитный продукт по льготной ставке 8,5 %. По этой программе поступило 36 обращений, и выданы займы на общую сумму 236,7 миллиона рублей.



Субъекты МСП и ИП из отраслей, пострадавших в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, могут воспользоваться возможностью реструктуризации «1/3». Такая услуга предоставляется на 6 месяцев. Заемщик осуществляет платежи процентов в размере 33 процентов объема платежей, предусмотренных графиком, либо в размере 33 процентов, включенных в основной долг по кредитному договору, либо в размере 33 процентов объема платежей на срок действия кредитного договора с выплатой равными долями. На данный момент поступило 20 обращений, из них одобрено 18 на общую сумму 254,4 миллиона рублей.



Фото: egov-buryatia.ru

