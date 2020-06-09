В интернете прошла премьера фильма «Шэнэхэнская царица»

Документальная лента рассказывает о знаменитой бурятской певице Бадма-Ханде Аюшеевой

На YouTube канале «Кинокомпании Юрия Яшникова» состоялась премьера документального фильма «Шэнэхэнская царица» режиссера Анастасии Зверьковой о знаменитой бурятской певице Бадма-ХандеАюшеевой. Премьера стала подарком для героини в день ее рождения.Бадма-Ханде было присвоено звание народной артистки Бурятии. Она стала первой и пока единственной бурятской певицей, которую пригласили выступить на одной из самых престижных концертных площадок мира — Карнеги-холл в Нью-Йорке.Такому успеху и невероятной любви зрителей она обязана не только своей уникальной манере пения, отмеченной критиками, но и репертуару. Особое место в нем занимают старинные бурятские напевы, утраченные в годы советской власти, но сохранившиеся в первозданном виде среди бурятских эмигрантов на родине Бадмы-Ханды в местности Шэнэхэн (Китай, Внутренняя Монголия).Идея создания картины принадлежит продюсеру Амгалану Базархандаеву. Изначально, на этапе работы над сценарием, фильм задумывался как музыкальный. Но первая поездка в Бурятию в июне 2015 года для знакомства с героиней открыла новый поворот в ее судьбе. На пике карьеры, после успешного концерта в Карнеги-Холл в Нью-Йорке, она ушла со сцены, чтобы посвятить себя мужу.«Согласитесь, для исполнительницы, которая воспевает в своем творчестве семейные ценности, пожертвовать любимым делом ради любви – очень честный поступок. Именно он вдохновил нас с оператором Кириллом Димовым снять тихий фильм о певице. Три месяца 2015 года мы всюду следовали за героиней: снимали семейный быт в Москве, ее поездку в Бурятию, разговоры с матерью в родном бурятском поселке Шэнэхэн в Китае. В результате в череде будничных ситуаций мы увидели, как она, получая разные сигналы внешнего мира, решается вернуться к творчеству», - рассказывает Анастасия Зверькова, режиссер и сценарист ленты.Фильм был отмечен на IV Якутском международном кинофестивале. Картина получила высокую оценку жюри и была награждена призом «Серебряные снежные очки» за новое прочтение темы национальных традиций. Также «Шэнэхэнская царица» стала лучшим документальным фильмом II Байкальского фестиваля регионального кино. В 2017 была показана на Московском международном фестивале документального кино «ДОКер». За время фестивальных показов «Шэнэхэнскую царицу» посмотрели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Калининграда, Казани, Уфы, Улан-Удэ, Ярославля и Якутска, сообщает пресс-служба «Кинокомпании Юрия Яшникова».Фото: «Кинокомпании Юрия Яшникова»