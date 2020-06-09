Эскроу-счета медленно приживаются в Бурятии

Их сегмент в договорах о долевом строительстве пока составляет 1 процент



В Бурятии доля зарегистрированных договоров долевого строительства с привлечением эскроу-счетов в первом квартале текущего года составила 1%, сообщили в республиканском управлении Росреестра.



В первые три месяца управлением зарегистрировано 603 договора участия в долевом строительстве (в аналогичном периоде 2019 года зарегистрировано 295 договоров), из которых шесть договоров долевого строительства с использованием эскроу-счетов.



В 2019 году было зарегистрировано 1499 договоров участия в долевом строительстве, из них четыре договора с применением эскроу-счетов.



Напомним, с июля прошлого года застройщик должен возводить жилые дома с использованием эскроу-счетов — это специальный счет в уполномоченном банке, куда дольщик помещает денежные средства, но застройщик не имеет право пользоваться ими до завершения строительства дома.



Таким образом, застройщик ведет строительство за счет собственных средств или банковского кредита. Доступ к эскроу-счетам застройщик получает только после того, как представит банку разрешение на ввод дома в эксплуатацию и подтверждение регистрации прав собственности как минимум одного объекта долевого строительства. В случае расторжения, прекращения или одностороннего отказа одной из сторон от договора долевого участия, внесенные на счет эскроу денежные средства будут возвращены дольщику.



Следует учесть, что договор участия в долевом строительстве должен содержать обязанность участника долевого строительства выплатить цену договора до ввода в эксплуатацию многоквартирного дома путем внесения денежных средств в сроки и размере, которые установлены договором участия в долевом строительстве, на открытый в уполномоченном банке счет эскроу с указанием сведений о таком банке (наименование, фирменное наименование, место нахождения и адрес, адрес электронной почты, номер телефона).



Механизм с использованием эскроу-счета не применяется, если договор долевого участия с первым дольщиком зарегистрирован в Росреестре до 1 июля 2019 года и заключен в отношении дома, который соответствует установленным правительством РФ критериям. По таким договорам уплачиваются отчисления в компенсационный фонд.



В Бурятии сейчас строительство многоквартирных домов с использованием счетов эскроу осуществляют два застройщика: АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» и ООО «Смитинвест». Уполномоченный банк, в котором открыты эскроу-счета – Сбербанк России.



Иными словами, эскроу-счета, введенные для защиты интересов дольщиков, в Бурятии пока фактические не работают. По оценкам экспертов, это связано с тем, что у желающих купить в новостройке пока есть выбор. Первое - купить ту квартиру, что почти готова, в доме, который начали строить еще по старой схеме. Второе приобретать жилье, которое будет в доме, строительство которого началось недавно с использованием эскроу-счетов. Квартиры из первой категории пока еще есть на рынке, так как в прошлом году новостройки с высокой степенью готовности разрешили достраивать по старой схеме финансирования. Ситуация изменится, когда такие квартиры закончатся.







«В текущем году введен в эксплуатацию один из четырех домов на проблемном объекте в 140А квартале Улан-Удэ, застройщиком является ООО «ПСК «Тамир». Также большие шансы по вводу в эксплуатацию в 2020 году имеют еще два проблемных объекта: многоквартирные дома в Октябрьском районе Улан-Удэ, застройщиками которых являются ООО «Монолит» и ООО «Бизнес-Инвест». Это, около 182 дольщиков», - сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



По словам Николая Рузавина, завершение строительства или предоставление компенсаций дольщикам по остальным объектам планируется с помощью механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Республиканский фонд поддержки граждан будет заниматься урегулированием обязательств застройщиков, признанных банкротами перед участниками долевого строительства.



Фото: «Номер один» В Бурятии доля зарегистрированных договоров долевого строительства с привлечением эскроу-счетов в первом квартале текущего года составила 1%, сообщили в республиканском управлении Росреестра.В первые три месяца управлением зарегистрировано 603 договора участия в долевом строительстве (в аналогичном периоде 2019 года зарегистрировано 295 договоров), из которых шесть договоров долевого строительства с использованием эскроу-счетов.В 2019 году было зарегистрировано 1499 договоров участия в долевом строительстве, из них четыре договора с применением эскроу-счетов.Напомним, с июля прошлого года застройщик должен возводить жилые дома с использованием эскроу-счетов — это специальный счет в уполномоченном банке, куда дольщик помещает денежные средства, но застройщик не имеет право пользоваться ими до завершения строительства дома.Таким образом, застройщик ведет строительство за счет собственных средств или банковского кредита. Доступ к эскроу-счетам застройщик получает только после того, как представит банку разрешение на ввод дома в эксплуатацию и подтверждение регистрации прав собственности как минимум одного объекта долевого строительства. В случае расторжения, прекращения или одностороннего отказа одной из сторон от договора долевого участия, внесенные на счет эскроу денежные средства будут возвращены дольщику.Следует учесть, что договор участия в долевом строительстве должен содержать обязанность участника долевого строительства выплатить цену договора до ввода в эксплуатацию многоквартирного дома путем внесения денежных средств в сроки и размере, которые установлены договором участия в долевом строительстве, на открытый в уполномоченном банке счет эскроу с указанием сведений о таком банке (наименование, фирменное наименование, место нахождения и адрес, адрес электронной почты, номер телефона).Механизм с использованием эскроу-счета не применяется, если договор долевого участия с первым дольщиком зарегистрирован в Росреестре до 1 июля 2019 года и заключен в отношении дома, который соответствует установленным правительством РФ критериям. По таким договорам уплачиваются отчисления в компенсационный фонд.В Бурятии сейчас строительство многоквартирных домов с использованием счетов эскроу осуществляют два застройщика: АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» и ООО «Смитинвест». Уполномоченный банк, в котором открыты эскроу-счета – Сбербанк России.Иными словами, эскроу-счета, введенные для защиты интересов дольщиков, в Бурятии пока фактические не работают. По оценкам экспертов, это связано с тем, что у желающих купить в новостройке пока есть выбор. Первое - купить ту квартиру, что почти готова, в доме, который начали строить еще по старой схеме. Второе приобретать жилье, которое будет в доме, строительство которого началось недавно с использованием эскроу-счетов. Квартиры из первой категории пока еще есть на рынке, так как в прошлом году новостройки с высокой степенью готовности разрешили достраивать по старой схеме финансирования. Ситуация изменится, когда такие квартиры закончатся. Как сообщал «Номер один» , на сегодняшний день в республике остается девять проблемных объектов долевого строительства. Всего по ним были заключен 1301 договор долевого участия, из которых 1075 - с гражданами.«В текущем году введен в эксплуатацию один из четырех домов на проблемном объекте в 140А квартале Улан-Удэ, застройщиком является ООО «ПСК «Тамир». Также большие шансы по вводу в эксплуатацию в 2020 году имеют еще два проблемных объекта: многоквартирные дома в Октябрьском районе Улан-Удэ, застройщиками которых являются ООО «Монолит» и ООО «Бизнес-Инвест». Это, около 182 дольщиков», - сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.По словам Николая Рузавина, завершение строительства или предоставление компенсаций дольщикам по остальным объектам планируется с помощью механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Республиканский фонд поддержки граждан будет заниматься урегулированием обязательств застройщиков, признанных банкротами перед участниками долевого строительства.Фото: «Номер один»