Республика занимает седьмое место по количеству случаев COVD-19 на 100 тысяч населения в ДФО



В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 1956. Это на 79 больше, чем было в понедельник. Из них в Улан-Удэ – 1077 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1154 человек, умерли 11 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 79 новых случаев COVID-19: 19 человек – прибывшие из регионов РФ, семь человек – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, семь человек. – обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19



Круг контактных лиц составляет 1653 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 498 больных, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное. Один человек находится – в стационаре города Зима Иркутской области. На амбулаторном лечении - 292 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (двое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть человек, на ИВЛ один больной старше 65 лет. В семи обсерваторах находится 133 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2095 человек, с нарастающим итогом – 116 974 человека. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Бурятия занимает седьмое место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Бурятии составляет 186,2.



Тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Камчатский край – 370,6, Якутия – 271 и Магаданская область – 234,1. Наименьший показатель у Сахалинской области – 41,7.



Всего в ДФО по информации на 8 июня выявлено 13 945 заболевших COVID-19, что составляет 171 случай на 100 тысяч населения. По этому показателю ДФО занимает четвертое место из восьми федеральных округов.



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