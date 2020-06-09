В Улан-Удэ работники фитнес-центра пожаловались на директора в прокуратуру

Руководитель хотел уволить их с работы





С 27 марта в прокуратуру Бурятии поступило 123 обращения по вопросам защиты прав граждан в период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщили в надзорном ведомстве, значительное число обращений касалось вопросов соблюдения трудовых прав граждан в период пандемии. Заявители указывали о привлечении к работе в период действия ограничительных мер, понуждении к расторжению трудовых договоров, направлению в отпуск без сохранения зарплаты и невыплате зарплаты. Также поступают жалобы от медиков по вопросам получения стимулирующих выплат.

Так, прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку по жалобе работников фитнес-центра на действия руководителя, понуждавшего расторгнуть трудовые договоры. Прокурор района объявил индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушений закона.В прокуратуре республики организована «горячая линия» по вопросам защиты прав граждан в период действия ограничительных мер. По указанным вопросам можно обратиться по телефону дежурного прокурора 8-914-050-96-79.Фото: pixabay.com