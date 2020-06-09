В Бурятии в четыре раза выросло число безработных

Юрий Трутнев требует от регионов: люди не должны оставаться без работы



Ситуация на рынке труда Дальневосточного федерального округа, как и в целом по стране, непростая. На Дальнем Востоке с 1 мая по 3 июня за помощью в поиске работы обратилось 127,8 тысячи человек, признаны безработными 97,6 тысячи, трудоустроено 15,1 тысяча. (11,8%).



«Наиболее эффективно этот вопрос решается в Сахалинской области, где было трудоустроено 49,3% от числа обратившихся. Сложная обстановка сложилась на рынке труда Магаданской области (1,7% от числа обратившихся нашли работу) и в Бурятии (4,3%)», - заявил полпред президента России ДФО Юрий Трутнев.



Ситуация на рынке труда и меры по обеспечению занятости на Дальнем Востоке обсуждались на очередном совещании полпреда с главами дальневосточных регионов, сообщила пресс-служба минвостокразвития.



В целом по ДФО зарегистрировано 123,9 тысячи безработных (плюс 69,6 тысячи человек к 1 апреля). В Бурятии рост числа безработных увеличился в четыре раза (+16 991 человек), Забайкальском крае – в 2,8 раза (+10 846 человек), Приморском крае – в 2,4 раза (15 127 человек). По отраслям экономики наибольшая численность безработных граждан отмечается в оптовой и розничной торговле (6,9 тысячи человек), сельском хозяйстве (5,4 тысячи человек), образовании (5,3 тысячи человек). В службы занятости обращаются не только граждане, лишившиеся работы. Например, самозанятые, которые ранее работали в «сером» секторе экономики. При этом в округе сохраняются незакрытыми 192,2 тысячи вакансий, их число с апреля выросло на 11,9 тысячи.



«Нужно максимально помочь людям. Необходимо проводить постоянную планомерную работу по трудоустройству граждан, подбору для них рабочих мест. Надо предлагать людям работу, в том числе на стройках, где возникли затруднения с ротацией кадров. Нужно сделать так, чтобы люди могли пройти переквалификацию, чтобы они могли претендовать на другие должности», - подчеркнул Юрий Трутнев.



По данным минтруда России, в большинстве субъектов количество вакансий, представленных в службах занятости, превышают количество безработных за исключением Якутии и Бурятии. Согласно мониторингу Пенсионного фонда РФ о количестве уволенных и принятых на работу, в целом если в большинстве регионов РФ количество уволенных превышает количество нанятых работников, то в половине регионов ДФО (особенно в Камчатском крае, Магаданской области, Якутии, Чукотском автономном округе) количество принятых на работу превышает количество уволенных. Уволенных больше, чем принятых в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, в Бурятии.



«Необходима скоординированная работа федеральных органов исполнительной власти (минтруда России, АРЧК ДВ) и региональных органов. Нельзя допустить, чтобы люди оставались без работы», - заметил Юрий Трутнев. По итогам совещания вице-премьер поручил минтруду России совместно с АРЧК ДВ представить комплекс мер, направленных на сокращение безработицы в дальневосточных регионах.



Минтруду России, Минфину России поручено совместно с дальневосточными регионами провести анализ выделяемых из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам дальневосточных регионов на реализацию мер активной поддержки занятости с точки зрения из достаточности и с учетом складывающейся ситуации на рынке труда. Доклад об этом поручено представить в правительство РФ до 15 июня.



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