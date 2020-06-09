В «борьбу» с коронавирусом включились жулики

РФПИ и «ХимРар» предупреждают о мошенничестве с препаратами на основе фавипиравира



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» сообщают об участившихся случаях мошенничества с продажей препаратов с действующим веществом «фавипиравир».



В интернете мошенниками созданы ресурсы, а так же размещен целый ряд частных объявлений на известных интернет-площадках, где под видом препаратов на основе «фавипиравира», произведенных в Китае или Японии, осуществляется продажа плацебо, то есть действующее вещество в них отсутствует. Таким образом, эти препараты не могут помочь в терапии против коронавирусной инфекции.



В связи с этим РФПИ и ГК «ХимРар» сообщают следующее. В настоящее время на территории РФ легальное приобретение препаратов на основе «фавипиравира» японского или китайского производства невозможно в связи с отсутствием официальных поставок препарата из-за рубежа.



«ХимРар» является единственным и эксклюзивным на территории РФ производителем и поставщиком лекарственного препарата на основе «фавипиравира» - торговое название препарата «Авифавир». Препарат невозможно приобрести в свободной продаже, он выдается пациентам исключительно в лечебных учреждениях под надзором врача. Пациенты с коронавирусной инфекцией начнут получать «Авифавир» с 11 июня.



«С марта этого года нами было приобретено и проанализировано большое число образцов, заявленных как японские или китайские лекарства на основе фавипиравира, но ни в одном из них специалисты не выявили действующего вещества. В частности, хотим предостеречь доверчивых граждан от покупки препарата Favilavir, якобы завода HISUN, китайского предприятия, которое производит фавипиравир по лицензии от японской компании FUJIFILM Toyama Chemical Co, Ltd., так как это подделка», - отметил Дмитрий Кравченко, доктор химических наук, президент ГК «ХимРар».



Фото: РФПИ

