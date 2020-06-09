В Улан-Удэ из-за коронавируса без корма остались тюлени

Театр морских животных нуждается в помощи неравнодушных людей







В Улан-Удэ из-за пандемии без средств к существованию остался Театр морских животных. Как сообщил «Номеру один», тренер морских тюленей Егор Кузьмин, в связи с самоизоляцией коллектив не смог выехать на гастроли по Бурятии и лишился заработков.



«Основная проблема в том, что нам нечем кормить животных. А им нужна морская рыба хорошего качества. Мы работали в январе, далее у нас был отпуск. В марте планировались гастроли, но, увы, нашим планам не суждено было сбыться. Сейчас практически пять месяцев находимся в подвешенном состоянии. Без заработка и без корма для наших десяти тюленей», - рассказывает Егор Кузьмин.



Он обратился за помощью в министерство культуры Бурятии. Откликнулось руководство Этнографического музея народов Забайкалья и госцирка республики, которые помогли средствами для корма животных. Артисты цирка решили сами помочь коллеге и собрали деньги, на которые были закуплены 60 килограммов морской рыбы.



Для сравнения – тюлени съедают около 40 килограммов. Благодаря всей собранной помощи сейчас они получают около 30 процентов необходимого рациона. А запрет на проведение зрелищных мероприятий пока не снят.



Театр морских животных имеет «прописку» в Самаре, но с 2018 года базируется в Улан-Удэ. Столица Бурятии была выбрана базой для проведения гастролей по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.





Телефон театра 8924-010-21-21



Фото: Театр морских животных



