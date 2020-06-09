Карьера – ничто, семья – всё

Наиболее важным для себя россияне считают здоровье, семью и безопасность



Наиболее значимыми сторонами жизни россиян остаются здоровье (их собственное и их близких) — 99%, отношения в семье (98%) и безопасность (97%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Также высокое значение имеют для наших соотечественников материальное положение семьи (96%) и их среда обитания, экология в месте проживания респондентов — 96%. Социальная инфраструктура в месте проживания важна для 94% сограждан.



Наличие возможности общаться с друзьями и близкими важно для 93%. Важность актуальной экономической и политической обстановки в стране в целом составляет 87%. Возможность достижения поставленных целей важна для 84% россиян.



Повысилась важность климата в месте проживания наших соотечественников - 78% (плюс 11% в сравнении с 2017 годом). Наличие досуга и возможности его проведения, в том числе во время отпуска, на сегодняшний день важно для 70% россиян, пятнадцать лет назад об этом сообщали 82%.



Возможность творческой самореализации (61%), социальный статус и занимаемое в обществе положение (60%) уменьшили свое значение для наших соотечественников в сравнении с 2017 годом ( минус 10 и минус 7% соответственно). Это минимальные зафиксированные значения за весь период мониторинга с 2005 года.



При этом значение для россиян социального статуса демонстрирует снижение с уровня значений 84-85% в 2005-2009 годах до 75% в 2014 году, 67% в 2017 году и 60% в актуальное время.

Наименьшую важность для россиян на сегодняшний день имеют возможность принимать участие в общественной и политической жизни - 40% (в 2017 году - 52%), а также продвижение по карьерной лестнице (33%, по сравнению с предыдущим измерением снижение на 8%.



Фото: pixabay.com

Наиболее значимыми сторонами жизни россиян остаются здоровье (их собственное и их близких) — 99%, отношения в семье (98%) и безопасность (97%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные мониторингового опроса о жизненных ценностях россиян.Также высокое значение имеют для наших соотечественников материальное положение семьи (96%) и их среда обитания, экология в месте проживания респондентов — 96%. Социальная инфраструктура в месте проживания важна для 94% сограждан.Наличие возможности общаться с друзьями и близкими важно для 93%. Важность актуальной экономической и политической обстановки в стране в целом составляет 87%. Возможность достижения поставленных целей важна для 84% россиян.Повысилась важность климата в месте проживания наших соотечественников - 78% (плюс 11% в сравнении с 2017 годом). Наличие досуга и возможности его проведения, в том числе во время отпуска, на сегодняшний день важно для 70% россиян, пятнадцать лет назад об этом сообщали 82%.Возможность творческой самореализации (61%), социальный статус и занимаемое в обществе положение (60%) уменьшили свое значение для наших соотечественников в сравнении с 2017 годом ( минус 10 и минус 7% соответственно). Это минимальные зафиксированные значения за весь период мониторинга с 2005 года.При этом значение для россиян социального статуса демонстрирует снижение с уровня значений 84-85% в 2005-2009 годах до 75% в 2014 году, 67% в 2017 году и 60% в актуальное время.Наименьшую важность для россиян на сегодняшний день имеют возможность принимать участие в общественной и политической жизни - 40% (в 2017 году - 52%), а также продвижение по карьерной лестнице (33%, по сравнению с предыдущим измерением снижение на 8%.Фото: pixabay.com