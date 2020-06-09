Бесплатными гектарами в Бурятии заинтересовались якуты и забайкальцы

Получить дальневосточный гектар хотят почти пять тысяч человек

Жители республики, а с недавних пор и других дальневосточных регионов продолжают разбирать бесплатные гектары. В настоящее время в минимущества республики поступило 4292 заявления о получении дальневосточного гектара. Заключено пока 1307 договоров.

С 1 февраля подавать заявления на получение дальневосточного гектара в Бурятии начали и жители других дальневосточных регионов, пока от них поступило 43 заявления. Землей в республике активно интересуется население Забайкальского края и Якутии.

- Землю на территории республики берут, как правило, для строительства жилья, сельскохозяйственных проектов, садоводства, а также для реализации туристических и предпринимательских проектов, - сообщили «Номер один» в министерстве земельных и имущественных отношений.

Наиболее востребованы участки в Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах, а также в Кяхте.