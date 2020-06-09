В Байкале оценят влияние микропластика на экосистемы озера

Работы по этой начаты в прошлом году группой молодых ученых НИИ биологии ИГУ



Грант Иркутского областного отделения Русского географического общества на реализацию своего проекта получила студентка Иркутского госуниверситета, лаборант-исследователь НИИ биологии ИГУ Софья Бирицкая, сообщила пресс-служба вуза.



Студентка изучает распространение частиц микропластика в Байкале, а также планирует снять научно-образовательный фильм о влиянии пластика на водные экосистемы. «Считаю, что реализация проекта позволит мне внести определенный вклад в современное представление о функционировании экосистемы озера Байкал. Приятно осознавать, что важность проводимой работы оценена на уровне Русского географического общества и попечителей, профинансировавших грант», — сказала Софья Бирицкая.



Размер гранта составил 50 000 рублей. На эти средства планируется провести выезды от ряда населенных пунктов в открытый Байкал для отбора проб воды. Позже взятые образцы будут исследованы в лабораторных условиях на наличие частиц пластика. Также в рамках проекта будет снят научно-популярный фильм, в котором будет подробно рассказано о работе молодых ученых, о микропластике и его негативном влиянии на экосистемы Байкала и некоторые отдельные виды живых организмов.



«Поддержка проекта стала своевременным подспорьем для продолжения начатых инициатив. При этом важным представляется поддержка именно студенческого проекта. По большому счету, подобное внимание также способствует привлечению молодежи в науку», — сказал младший научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Дмитрий Карнаухов.



Отметим, что работа по теме загрязнения Байкала микропластиком начата в прошлом году группой молодых ученых НИИ биологии ИГУ под руководством Дмитрия Карнаухова. В этом году некоторые результаты их исследований приняты в печать научным журналом «Pollution Research».



Чаще всего ученые изучают микропластиковые загрязнения в морях и мировом океане. Пресные водоемы остаются необследованными, сообщали в ранее



Микропластик - это частицы пластика размером от 5 миллиметров до 300 микрометров (1 миллиметр равен 1 тысяче микрометров), они не отсеиваются очистными сооружениями. Микропластик впитывает все, что находится в воде, в том числе токсичные вещества, такие как пестициды, тяжелые металлы, болезнетворные микробы. Организмы-фильтраторы - моллюски, молодь рыб - накапливают его, с ними микропластик попадает в пищу человека.



Ранее экологи изучали только загрязнения пластиком берегов озера Байкал, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как самое глубокое озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды.



По данным международной экологической организации «Гринпис», пластик составляет более 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч млекопитающих.



Фото: isu.ru Грант Иркутского областного отделения Русского географического общества на реализацию своего проекта получила студентка Иркутского госуниверситета, лаборант-исследователь НИИ биологии ИГУ Софья Бирицкая, сообщила пресс-служба вуза.Студентка изучает распространение частиц микропластика в Байкале, а также планирует снять научно-образовательный фильм о влиянии пластика на водные экосистемы. «Считаю, что реализация проекта позволит мне внести определенный вклад в современное представление о функционировании экосистемы озера Байкал. Приятно осознавать, что важность проводимой работы оценена на уровне Русского географического общества и попечителей, профинансировавших грант», — сказала Софья Бирицкая.Размер гранта составил 50 000 рублей. На эти средства планируется провести выезды от ряда населенных пунктов в открытый Байкал для отбора проб воды. Позже взятые образцы будут исследованы в лабораторных условиях на наличие частиц пластика. Также в рамках проекта будет снят научно-популярный фильм, в котором будет подробно рассказано о работе молодых ученых, о микропластике и его негативном влиянии на экосистемы Байкала и некоторые отдельные виды живых организмов.«Поддержка проекта стала своевременным подспорьем для продолжения начатых инициатив. При этом важным представляется поддержка именно студенческого проекта. По большому счету, подобное внимание также способствует привлечению молодежи в науку», — сказал младший научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Дмитрий Карнаухов.Отметим, что работа по теме загрязнения Байкала микропластиком начата в прошлом году группой молодых ученых НИИ биологии ИГУ под руководством Дмитрия Карнаухова. В этом году некоторые результаты их исследований приняты в печать научным журналом «Pollution Research».Чаще всего ученые изучают микропластиковые загрязнения в морях и мировом океане. Пресные водоемы остаются необследованными, сообщали в ранее ТАСС в Томском государственном университете, где начали исследования бассейна Оби.Микропластик - это частицы пластика размером от 5 миллиметров до 300 микрометров (1 миллиметр равен 1 тысяче микрометров), они не отсеиваются очистными сооружениями. Микропластик впитывает все, что находится в воде, в том числе токсичные вещества, такие как пестициды, тяжелые металлы, болезнетворные микробы. Организмы-фильтраторы - моллюски, молодь рыб - накапливают его, с ними микропластик попадает в пищу человека.Ранее экологи изучали только загрязнения пластиком берегов озера Байкал, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как самое глубокое озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды.По данным международной экологической организации «Гринпис», пластик составляет более 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч млекопитающих.Фото: isu.ru